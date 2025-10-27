Documental
'Els pobles de l'aigua': un testimonio gráfico para recordar la dana de Valencia
Redacción
Con motivo del primer aniversario de la dana de Valencia, que golpeó especialmente la comarca de l'Horta Sud, Levante-EMV y Levante TV presentan el documental 'Els pobles de l’aigua', una producción conjunta con la Mancomunitat de l'Horta Sud.
El documental incluye el testimonio de los alcaldes de los municipios afectados, así como historias humanas de vecinos y vecinas que perdieron parte de sus vidas tras los efectos de aquel episodio de lluvias torrenciales que en pocas horas provocó inundaciones históricas, cortes de luz y graves daños materiales, dejando un saldo de 229 víctimas mortales.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Real Zaragoza da un paso adelante insuficiente en el debut de Sellés (1-0)
- La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
- El pequeño pueblo de Teruel donde nacen dos de los ríos más importantes de España
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- El tren de la discordia entre Jorge Azcón y Óscar Puente: 'Vergüenza nacional es tu partido
- Los brotes verdes del debut de Rubén Sellés, Cid Camacho y los futbolistas con los que el Real Zaragoza se marchita
- La mano de entrenador de Rubén Sellés y los agujeros negros de la planificación de Txema Indias