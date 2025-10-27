Guillermo Mort, jefe de cocina aragonés, sobre el horario laboral en la hostelería: "Trabajo 13 horas al día y acabo muerto"

La hostelería lleva varios años denunciando la dificultad de encontrar personal para trabajar en bares y restaurantes. Los propietarios no son capaces de contratar camareros, cocineros o pinches porque las condiciones de trabajo no son las mejores del mercado. Las jornadas laborales son muy largas, incluso hay gente que trabaja con horario partido y los días de descanso suelen ser al contrario que el resto de la población.

Incluso los grandes restaurantes de España están pasando por serios problemas para encontrar gente válida para trabajar. La conciliación laboral es uno de los desafíos del sector y es que la gente joven no quiere ni siquiera mandar su candidatura a un trabajo en la hostelería si las condiciones de trabajo no mejoran. Muchos de los chefs más conocidos del país como Jordi Cruz, jurado de Masterchef, han denunciado públicamente las horas que meten dentro de sus cocinas alertando que el modelo de trabajo tradicional en los restaurantes está a punto de extinguirse.

El último chef que ha querido tomar la palabra para dar a conocer la situación que se vive día a día en las cocinas ha sido el aragonés Guillermo Mort, jefe de cocina de Fismuler. El que fuera chef de la Taberna El Papagayo de Zaragoza ha dado una entrevista a El Xef en Cocina en la que desmenuza cómo es una jornada laboral en un gran restaurante.

"Se ha normalizado un poquito"

"Trabajo 13 horas o 14. Ahora se ha normalizado un poquito, pero llega un momento en el que físicamente estás muerto. Mentalmente también es muy duro. En mi caso, como jefe de cocina tengo que echar más horas porque tengo que hacer más que los demás. El resto de la gente tiene un horario continuo y tienen una calidad de vida que se merece. Así cada vez más personas van a volver a querer trabajar en esto", explica Mort acerca de un tema de exceso de trabajo que no para de generar polémica en todo el país.

Cabe recordar que la legislación laboral en España impide por ley estos turnos maratonianos de trabajo. Tal como recuerda Noticias de Trabajo, según el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, la jornada ordinaria no puede superar las 40 horas semanales de promedio anual ni las 9 horas diarias. Además, entre una jornada y otra tiene que haber mínimo doce horas de descanso.

Guillermo Mort también desvela cómo es el día a día dentro de la cocina de uno de los restaurantes más reputados en toda España como es Fismuler. "Yo recomiendo ser cocinero. Es muy duro porque tienes que trabajar mucho para llegar a donde quieres. Si no te gusta, no aguantas. Hay gente que nunca llega a ser jefe de cocina" analiza el jefe de cocina zaragozano.