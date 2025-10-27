Llegan a España los menores heridos y enfermos evacuados de Gaza por el Ministerio de Sanidad

Un total de 19 niñas y niños heridos y enfermos junto a 73 acompañantes han llegado en la madrugada de este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser evacuados desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles en una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con los ministerios de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior.

Los menores son pacientes de traumatología producida por los efectos de los ataques israelíes; oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmología; y un gastrointestinal. La ministra de Sanidad, Mónica García, se trasladó a Jordania para supervisar la evacuación y atención médica de los pacientes en persona. "El Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España vamos a seguir haciendo todo que está en nuestra mano para socorrer a la población palestina que ha sido víctima del brutal genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza", ha afirmado la ministra.

Mónica García ha recordado que "esta es la quinta evacuación que realizamos en un año, después de haber sido el primer país europeo que activó el procedimiento de evacuaciones con la OMS y la Comisión Europea y al que luego se han ido sumando otros países de la Unión".

Diferentes hospitales

Los pacientes y sus acompañantes, un total de 92 personas, procedentes de Gaza, fueron conducidos hasta la frontera de Cisjordania controlada por el ejército israelí y Jordania. Allí les ha recibido el equipo del Ministerio de Sanidad y la embajada española en Jordania encabezado por la ministra y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes fue coordinada por Médicos Sin Fronteras. Una vez en España, los pacientes van a ser distribuidos por hospitales de Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Murcia, Aragón y Catalunya y el Gómez Ulla, en Madrid, perteneciente al Ministerio de Defensa.

Además, también se ha trasladado a Navarra a los familiares de un menor que fue evacuado en la anterior operación de agosto para que pueda comprobarse si son compatibles y practicar el trasplante de médula ósea que necesita el menor. Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC). Esta operación ha movilizado a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio.

Acogida de las familias

Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermeros de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud durante el viaje a España. La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad. La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la AECID, ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados. Esta es la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC), a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la OMS.