Lara Siscar, la periodista que cuenta el dolor “como una cirujana”, conducirá el funeral de Estado por la dana

"Cuando tú estás en un lugar en el que ha ocurrido algo muy trágico y lo tienes que contar, lo haces desde cierta frialdad en el momento de la narración”. Como cuando “una cirujana tiene que operar y en ese momento no está pensando en lo mal que está su paciente". Es posible que así sea como la periodista gandiense Lara Siscar enfrente el reto de conducir el que probablemente sea uno de los actos más emocionantes de su carrera: el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que tendrá lugar este miércoles en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. Como ha podido saber Levante-EMV, Siscar, durante muchos años presentadora de programas en TVE, ha sido la periodista elegida para conducir un acto de alta representación institucional y especialmente delicado en lo emocional.

En una entrevista reciente publicada en la web de la cadena donde trabaja, TVE, la periodista aseguraba que la cobertura de la dana fue uno de los momentos más complicados de su vida profesional, por lo que supuso ver la desolación en municipios que conocía, donde vivían conocidos y amigos. Esa “frialdad”, decía, le ayudó a poner distancia, la distancia necesaria para informar sin derrumbarse. Pero también reconocía el "shock emocional” que le produjo la catástrofe. Este miércoles, quien condujera programas especiales en la zona cero en los primeros días tras el arrase del agua, podrá cerrar el círculo de ese impacto emocional en un sentido homenaje a las personas fallecidas.

Casi dos décadas en RTVE

Lara Siscar nació en Gandía, aunque estudió en Barcelona, en concreto Comunicación Audiovisual en la Universidad Ramon Llull. No fue su primera opción: de hecho, empezó Farmacia en el campus de Burjassot, como ha relatado varias veces, pero no se "acababa de ver".

Así que se decantó por la comunicación. Cuenta también con un posgrado en Crítica de Cine, otro en Dirección de Marketing y un máster en producción y edición de contenidos audiovisuales por la Universitat de Valencia. Esa es parte de su vinculación periodística con la Comunitat Valenciana, aunque también trabajó en Canal Nou y Nova.

Desde 2007, sin embargo, ha trabajado para Radiotelevisión Española, donde ha presentado informativos en el Canal 24 Horas (2007-2009, 2010-2012), además del programa La tarde en 24 Horas (2012-2014). De 2016 a 2017 fue copresentadora junto a Víctor Arribas de La noche en 24 horas y, entre 2017 y 2018 presentó los informativos matinales de fin de semana del Canal 24 horas con Mercedes Martel. También ha presentado telediarios en La 1 y el espacio de actualidad social Gente. El programa Asuntos Públicos, un puesto de enviada especial en el Congreso de los Diputados, un puesto de redactora en el área Nacional de los informativos, de presentadora de Informe Semanal o de cara visible en la docuserie En Primicia, donde entrevistó a destacados periodistas españoles. Siscar cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en la corporación. Hoy, es corresponsal en Lisboa.

Los presentadores Lara Síscar e Igor Gomez / Redacción Levante-EMV

También escritora

En su faceta literaria, en octubre de 2015 presentó su primera novela, La vigilante del Louvre. Está protagonizada por tres mujeres pero, sobre todo, por un cuadro, ‘El origen del mundo’, de Gustave Courbet, uno de los cuadros más escandalosos de la historia del arte por representar un primer plano de un desnudo femenino. En la novela aparece una historia de acoso, que la periodista reconocía en una entrevista con Levante-EMV que estaba inspirada en el acoso que ella misma sufrió en redes sociales durante más de dos años por dos hombres que finalmente fueron detenidos.

Con ese mismo enfoque feminista, en 2018 presentó su segunda novela, Flores negras, donde narra la historia de una locutora de un programa de radio nocturno que se ve envuelta en un escándalo en redes sociales. La novela buscaba denunciar las múltiples violencias que sufren las mujeres.

Actos en Gandia o la cremà de las fallas post-covid

La presentadora ha tenido más vinculación periodística con València y la Comunitat Valenciana, aunque no de forma continuada, pero ha presentado actos como los Premios Nacionales de Investigación, que en 2024 se celebraron en su Gandia natal con la presencia de los reyes. También en la capital de la Safor, fue mantenedora de las falleras mayores de 2015.

El 19 de marzo de 2022, presentó además la cobertura especial de TVE por la Cremà de las fallas, las primeras de la nueva normalidad post-covid después de las anómalas fallas de septiembre de 2021. Más recientemente, en febrero de 2024, trasladó el plató a València para cubrir in situ con programación especial el incendio de un edificio en Campanar en el que murieron 10 personas.