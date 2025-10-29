Andrea Ferrari, familiar de las víctimas: “Los más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad”

Andrea Ferrari, una joven de 20 años que perdió a su madre aquella tarde del 29 de octubre, ha sido la primera víctima en hablar durante el funeral de Estado. En primer lugar, Ferrari ha dado el pésame a todos los familiares. “Hoy hace un año que nos cambió la vida y todavía sentimos el vacío que nos dejaron aquellos días”.

“Caminamos con cicatrices en el alma pero con la mirada firme”. “Hoy hace un año en el que el agua lo arrrasó todo. Las calles, las casas , las vidas. No solo de quienes se fueron, sino también de quienes nos quedamos”, ha dicho la joven. La dana, continuó, “cambió para siempre la historia de nuestros pueblos, comarcas y también la nuestra. Este acto es un homenaje a quienes se fueron sino también un reconocimiento a los que seguimos aquí, caminando con cicatrices en el alma pero con la mirada firme”.

"Descubrimos la solidaridad"

A pesar del dolor, ha dicho la joven, hace un año también “descubrimos la solidaridad, por eso quiero agradecer a todos que salieron a ayudar y lo dieron todos. Jóvenes que ofrecieron una mano, vecinos que abrieron sus casas, servicios de emergencia, servicios sanitarios y rescate. A los miles de voluntarios que vinieron y que demostraron que gracias a su ‘germanor’, Valencia pudo salir del barro”.

“Las asociaciones han canalizado el dolor y lo han convertido en justicia”. A pesar de las circunstancias y “en medio del caos, la humanidad sigue existiendo”. Por último, Andrea Ferrari también ha agradecido la labor de las asociaciones de víctimas “por canalizar todo el dolor y convertirlo en justicia”.

Un gesto de cariño de la reina Letizia a Andrea, justo antes de su discurso / Germán Caballero

Unas palabras para su madre

Seguidamente, la joven ha dedicado unas palabras a su madre, Eva María canut Montoro. “Hablar de ella es hablar de luz y amor en estado puro, la persona con más brillo y radiante que iluminaba allá donde iba”. Una persona, cuenta su hija, “increíble, alegre, soñadora. La mejor madre y todos los que tuvimos la suerte de tenerla cerca lo sabíamos. Definirla es una sola frase es imposible y estoy orgullosa de decir a los mil vientos que tú eras mi madre”, ha dicho Ferrari.

“Tenías la fuerza que te hacía creer que todo era posible por la alegría que te envolvía y esa misma fuerza es la que me impulsa a seguir viviendo y bsucando motivos para sonreír incluso cuando la vida pesa”.

Este funeral es una acto “de recuerdo y nos ayuda a vivir con la misma valentía, bondad, fortaleza y luz con la que ellos vivieron”, ha continuado Andrea Ferrari. Pero también, ha dicho, “un acto de compromiso de no olvidar, acompañar y mantener vivo su recuerdo. Un beso al cielo por todas las víctimas que seguirán viviendo en nuestra memoria”.

Como cierre, la joven ha dicho que un año después ha llegado la calma, pero esta calma “no ha llegado sola”. “Se construye con esfuerzo, esperanza y unión. Convirtamos en homenaje en una lección, la de honrar la memoria de quienes se fueron y cuidar a los que estamos aquí. Mientras exista memoria nunca habrá olvido y lo más importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad”.