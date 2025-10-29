Aniversario
Familiares de la víctimas de la dana gritan "asesino" a Mazón en el interior del funeral
La tensión entre las víctimas ha estallado a la entrada del presidente
Mateo L. Belarte
Como se preveía, la entrada del president de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón ha estado cargada de tensión. Varios de los asistentes le han gritado "asesino" a su entrada a la sala, tras saludar a los reyes y al presidente del Gobierno. Casi 25 familias han declinado asistir para evitar encontrarse con él, le habían pedido que no asistiera. Y en el interior, varios familiares portan camisetas con mensajes contra el president.
Justo en el momento en el que el presidente ha accedido al área reservado a los asistentes al funeral han comenzado a oirse gritos de "cobarde", "cata", "no te queremos". Familiares de la víctimas han mostrado fotos de las víctimas mientras gritaban en el interior del Palau Príncipe Felipe.
Al igual que en el interior del recinto, centenares de manifestantes se han concentrado en el exterior del perímetros con pancartas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
- Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
- Muere un jugador cadete del Real Zaragoza a los 15 años
- Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida
- El pequeño pueblo de Huesca que es fiel a su tradición y le dice 'no' a Halloween: 'Gracias por no venir disfrazados
- Guillermo Mort, jefe de cocina aragonés, sobre el horario laboral en la hostelería: 'Trabajo 13 horas al día y acabo muerto
- La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros
- Estos serán los precios y los horarios del renovado Parque de Atracciones de Zaragoza