Así puedes saber si un billete es falso: los consejos de la Policía para no caer en el engaño
Existen una serie de indicios que nos deben hacer sospechar
Los delincuentes y estafadores siempre buscan nuevos métodos para ganar dinero, ya sea mediante el hurto, el robo con fuerza o el engaño. El uso de dinero falso es uno de los métodos más antiguos y extendidos, una trampa con la que los ladrones “dan gato por liebre” a sus víctimas, generalmente comercios y locales de ocio, donde intentan introducir billetes falsificados en pagos en efectivo.
Detenidos por estafar con billetes falsos
Esta semana, la Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a tres hombres por estafar con billetes falsos a la empleada de un bar. Los arrestados trataron de cambiar varios billetes de 100 euros falsificados en un establecimiento de hostelería situado en la calle Unceta.
La víctima detectó el engaño y avisó rápidamente a los agentes, que se desplazaron hasta el lugar y detuvieron a los responsables del delito.
“Toca, gira y mira”: así puedes detectar un billete falso
Ante esta situación, la Policía Nacional ha lanzado una alerta a la población y recuerda a los ciudadanos cómo pueden identificar un billete falso de forma sencilla.
“Cuidado, están circulando este tipo de billetes falsos. ¿Sabrías detectarlos?”, pregunta un agente en un vídeo difundido por el cuerpo en sus redes sociales.
La clave, según la Policía, se resume en tres palabras: toca, gira y mira:
1. Toca
El billete auténtico tiene un relieve áspero y una textura especial, distinta al papel normal. “Debe notarse al tacto”, explica el agente.
2. Gira
Al girar el billete, el valor numérico (5, 10, 20, 50, 100 o 500 euros) debe reflejar la luz y cambiar ligeramente de color.
3. Mira
Finalmente, hay que colocar el billete a contraluz. “Debe apreciarse una marca de agua, un hilo de seguridad y una ventana transparente”, señala el policía.
Precaución y denuncia
“Si no cumple con estos requisitos, se trata de un billete falso”, advierte el agente, que recomienda extremar la precaución para evitar ser víctima de este tipo de engaños.
La Policía recuerda que, ante cualquier sospecha, no se debe aceptar el billete y hay que avisar de inmediato a los agentes o al propio Banco de España para su verificación.
