Un experto en física explica qué son los puntos negros de las ventanas de los trenes: "No son decoración"

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde cualquier usuario puede descubrir y consumir una gran variedad de contenidos de interés. Desde noticias de actualidad y debates sobre temas políticos, hasta contenido de humor, deporte, entretenimiento o gastronómico, las principales plataformas que consumimos a diario son un espacio donde poder aprender con un simple toque de pantalla.

Cada vez son más los expertos especializados en temas de salud o físicos que deciden compartir con la población curiosidades del día a día. En este caso, la divulgación científica se lleva todas las visitas. Un usuario de TikTok, @phdresponde, un doctor en física que le encanta explicar fenómenos cotidianos, explica como la ciencia se encuentra hasta en el lugar más extraño del planeta.

Un razón de lo más curiosa

En uno de sus últimos vídeos, que cuenta con más de tres millones de visualizaciones en redes sociales, el doctor en física no ha querido dejar pasar la oportunidad de explicar para qué sirven los famosos puntos negros que suelen tener todas las ventanas de los trenes y algunos autobuses. Aunque pueda parecer un simple detalle decorativo, es el resultado de un diseño que está pensado para la eficiencia y durabilidad de las ventanas.

"Estos puntos de aquí tienen una función muy importante. La expansión térmica del cristal y del marco de alrededor es diferente. Si esto se caliente, estos puntitos distribuyen uniformemente el calor para evitar que el cristal se rompa. También si los tocas tienen un relieve que facilita que el cristal quede bien pegado al marco del tren", relata el científico.

Estos puntos se llaman frits, y son un esmalte cerámico que se imprime sobre el cristal y se funde con él durante el proceso de fabricación. Los frits cumplen funciones esenciales relacionadas con la física del calor, la adherencia y la protección frente a la radiación solar. Proteger frente al calor, mejorar la adhesión o hacer como filtro solar son algunas de las funciones de estos puntos.

Otro detalle que pasa desapercibido a los ojos del público es el gradiente visual que se observa en muchas ventanas, donde los puntos negros se hacen cada vez más pequeños hacia el interior del vidrio. Este efecto sirve para visualizar la transición de luz entre la parte opaca y el cristal transparente.