Juana Rivas pide acabar con el "circo" e insiste en que su hijo menor ha sido maltratado por su exmarido

Juana Rivas se ha vuelto a sentar este jueves ante un tribunal por un delito de sustracción de menores y ha centrado su declaración en intentar demostrar que su hijo menor, Daniel, sufre malos tratos por parte de su padre, el italiano Francesco Arcuri.

En 2018, Rivas se convirtió en un símbolo de las llamadas ‘madres protectoras’ al negarse a devolver a sus hijos a su exmarido, condenado por violencia de género. Esta actitud se la volvió en contra y Rivas fue condenada, precisamente por el mismo delito al que se enfrenta ahora, sustracción de menores, a cinco años de prisión. No obstante, la pena fue indultada parcialmente por el Gobierno, lo que la dejó en libertad.

Pero la pelea judicial entre Rivas y Arcuri ha continuado desde entonces, debido a que en las pasadas navidades, el hijo menor de la pareja, tras terminar el periodo de vacaciones en España, no regresó a Italia con su padre, lo que reinició la contienda.

Rivas consiguió una primera victoria, porque la juez que este jueves le ha tomado declaración, permitió al menor quedarse con su madre en España como “medida de protección con carácter de urgencia y de forma temporal”.

La custodia

Pero, un mes después, un tribunal italiano ratificó que la custodia del niño pertenece al padre, de manera exclusiva. Por ello, ordenó el retorno de Daniel a Italia. Pero el menor continuó en España, donde había sido escolarizado, hasta que terminó el curso.

Finalmente, regresó con su padre el pasado 25 de julio, pero la denuncia por sustracción de menores continuó adelante, lo que ha llevado, de nuevo, a Rivas a sentarse ante un tribunal.

La granadina solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Carlos Aránguez, en una declaración en el juzgado de instrucción número 4 de Granada que se ha prolongado durante una hora. A la salida, Rivas ha pedido, ante los periodistas, que “se acabe el circo” y que su hijo, que ahora tiene once años, sea escuchado, informa Efe.

Informes médicos

A su vez, su letrado, ha explicado que la jueza ha pedido que no ofrezcan detalles de la causa, en la que se han presentado informes médicos, imágenes de lesiones y documentación para intentar demostrar que no ha habido sustracción de menores y que el problema son los malos tratos de Arcuri hacia su hijo, que a su vez se dirimen en una causa independiente en Italia.

Por el contrario, el abogado del padre, Enrique Zambrano, ha asegurado a la salida de la vista que no se está dirimiendo la posible violencia hacia el niño, porque este asunto, en su opinión, ya está aclarado en la sentencia que en febrero dio la custodia a Arcuri. Zambrano ha incidido en que el delito que se está juzgando es el de sustracción de menores, que vulnera el derecho de custodia del padre.