Accidente de trñafico
Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
Se trata de un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre
Lara Graña
Tres marineros gallegos han muerto en una accidente de tráfico en Namibia. Según fuentes de la flota, el siniestro se produjo hace unas horas y las víctimas son un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre.
El grupo llegó a al aeropuerto de Windhoek Hosea Kutako desde donde debían trasladarse hasta Walvis Bay para embarcar en un pequero que faena merluza negra o róbalo, aunque se desconoce en qué barco. Fue en ese trayecto que realizaban en taxi cuando se produjo el siniestro mortal, en el que también perdió la vida el conductor del coche.
La carretera por la que se desplazaba está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según las fuentes.
- Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
- Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: '¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!
- El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- El aragonés que ha pasado de Agustinos a trabajar para el Real Madrid: 'La gente espera lo mejor de ti si llevas este escudo
- Un regalo del cielo. La crónica del Mutilvera-Real Zaragoza (1-3)
- El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes
- Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente (Zaragoza)