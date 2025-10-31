Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura, deporte…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
- Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
- Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: '¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!
- El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- El aragonés que ha pasado de Agustinos a trabajar para el Real Madrid: 'La gente espera lo mejor de ti si llevas este escudo
- Un regalo del cielo. La crónica del Mutilvera-Real Zaragoza (1-3)
- El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes
- Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente (Zaragoza)