Multas de casi 500 euros por el enganche trasero del coche: la Guardia Civil ya lo vigila

Tener el coche en regla y con la ITV pasada se antoja fundamental si no queremos tener ningún problema en forma de sanción. No tener cualquier aspecto de nuestro vehículo en regla o de acuerdo a las normas que establece la Dirección General de Tráfico (DGT) nos puede acarrear distintos tipos de sanciones. Las más comunes son las económicas aunque, dependiendo de la infracción, nos podemos quedar sin carnet, vehículo o incluso llegar a pisar la cárcel.

Los propietarios de los vehículos deben tener su vehículo vigilado y con todas las revisiones al día, así como no añadir o cambiar partes de este por otros artículos o piezas que no sean reglamentarias. Cada vez son más las personas que ponen en su vehículo una bola para enganchar un remolque o caravana. Esta práctica se ha convertido en algo muy habitual que desde la DGT permiten instalar en los coches. Eso sí, siempre se debe respetar cómo hacerlo dado que puede haber una sanción en caso de que la bola no esté homologada.

Sanción de hasta 500 euros

La Guardia Civil se ha puesto estricta con este tema y la instalación de la bola se debe hacer en el taller y no puede ser una modificación cualquiera. En la ITV se revisa que la instalación se haya hecho mediante un taller autorizado y que la bola esté homologada. En caso de no ser así, la multa puede ascender hasta los 500 euros.

Los documentos que debes tener en tu coche para evitar esta multa son el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller. También se debe tener mucho cuidado con dejar visible en todo momento la matrícula de tu coche. Este indicativo debe verse correctamente, para que tu vehículo pueda ser identificado sin ningún tipo de problema en caso de que sea necesario.

Por ello, no puedes taparla con ningún elemento y menos ocultarla de manera intencionada. Si llevas un remolque o simplemente la bola que lo sujeta, debes estar seguro de que la matrícula se puede leer perfectamente, porque, en caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de 200 euros al ser este accesorio “un obstáculo de visualización de la matrícula”.

Esta nueva ley entró en vigor hace unos meses y se le conoce como anti tuneo. La instalación de la bola del remolque en nuestro vehículo se considera una reforma de importancia y como tal debe seguir los trámites previstos para legalizarse: certificado del taller instalador, la homologación del enganche y un informe de conformidad que normalmente se consigue a través del concesionario del vehículo.

Debido a que finalmente hace falta el informe de conformidad de la casa son muchos los que optan por realizar la instalación en el propio concesionario y ahorrar trámites y papeleos, ya que se le dará todo junto allí. No obstante en ocasiones puede ser algo más caro que hacerlo en el taller habitual. Una vez hecho esto se pasa la ITV y la reforma se incluyen en la ficha técnica, explican desde itv.com.