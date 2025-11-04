Jaume Estradé, centenario: "La clave de llegar a los 101 años es llevarse bien con todo el mundo y no meterse en política"

"Tengo 101 años y el próximo enero hago 102", presume Jaume Estradé. "Me encuentro muy bien. La clave para llegar a esta edad es llevarse bien con todo el mundo, jóvenes y mayores", afirma convencido. Dice también que "no meterse en política" alarga la vida. Jaume es una de las más de 3.000 personas centenarias de Cataluña. "En 2015, había 2.067 personas centenarias en Cataluña. Diez años después, ya son 3.051, según datos del Idescat. En 40 años se ha multiplicado por 16 el número de personas que llegan a los 100 años. Vuestra longevidad es la prueba más viva de que el Estado del Bienestar y la ciencia son un éxito colectivo. Las políticas públicas dan sus frutos", ha reivindicado este martes Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió. A todos estos centenarios, el Govern ha dedicado un acto de homenaje, en el Palau de la Generalitat, bajo el título 'Cent anys de memòria viva de Cataluña'.

Jaume ha sido uno de los 12 centenarios que han acudido este acto. Tiene más recetas para llegar a su edad. "Ser responsable de uno mismo. Tener un carácter abierto. No pelearse con los demás. Y bailar, me gusta mucho la música de los años 60", asegura. Junto a él, una trabajadora de la residencia en la que vive Jaume y que lo ha acompañado a este acto de homenaje comenta con una sonrisa: "Cada día nos despierta con esa música". Jaume nunca ha fumado y tampoco ha bebido ("en algunas fiestas sí"). Ha trabajado toda su vida y llevó dos negocios de fruta y de verduras. Hace cuatro años se quedó viudo: falleció Paquita, de 98, su mujer desde los 18 años. "Tengo ganas de ir a verla", reconoce con cierta melancolía.

Tiene buen humor y buen ánimo. ¿Ha cuidado usted mucho su alimentación? "Mucho caldo, bastante carne, mucho pescado y mucha fruta", responde. Aunque procede de una familia numerosa ("yo tenía cinco hermanos, todos nacidos en un pueblo de Lleida"), no ha tenido descendencia, algo que le causó dolor tanto a él como a su mujer. "Mis padres eran payeses y nos cuidaban a los cinco con poco", rememora este anciano. En su día a día, le gusta dibujar y pintar. "Miro mis dibujos y me gustaría darles vida. Les pongo color y me quedan bastante bien", presume. Insiste en lo mucho que echa de menos a Paquita. "Desde los 18 años que nos hicimos novios, nunca nos dejamos, aunque tuviéramos opiniones diferentes. Y la rectitud del matrimonio ha sido perfecta. Siempre nos quisimos mucho, siempre", asegura.

"Un deber moral"

Según la consellera Martínez Bravo, el Estado del Bienestar, que promueve una vejez como la que Jaume tiene la suerte de vivir, "no es un lujo", sino "un deber moral". "Es la mano que sostiene, cuida y acompaña", ha defendido esta tarde la consellera. Durante el acto, más personas centenarias han hablado sobre su vejez. Aquí una de las intervenciones más bonitas. "La clave es mantener el cuerpo siempre vivo y vivir la vejez como si fuera una etapa súper especial y preciosa. Aceptando las carencias", ha dicho una anciana ante el público.

Como ha destacado el president de la Generalitat, Salvador Illa, el de este martes ha sido un "acto sencillo pero importante". "Ustedes han pasado guerras, situaciones complicadas. La evolución de la longevidad estos últimos 40 años ha sido positiva. Tenemos mejores condiciones de bienestar. Hemos cambiado mucho. Ustedes han llegado a los 100 años con calidad de vida", ha defendido Illa. Para él, estas más de 3.000 personas centenarias en Cataluña son un "reconocimiento" del sistema de salud y de los cuidados de Cataluña. "Tenemos una sanidad pública que llega a todo el mundo y que no mira ni el estatus económico ni el social del paciente", ha añadido Illa.

Según al president, esta realidad (la de una Cataluña cada vez más envejecida y con cada vez más personas centenarias) obliga a "reflexionar" sobre la "necesidad" de convivir entre "diferentes generaciones". "Con este acto sencillo y simbólico de hoy queremos decir que con ya 3.000 personas centenarias vamos por el buen camino", ha concluido el president.

"Vale la pena vivir esta edad"

Pepita Bernat, de 106 años, es la persona más longeva que ha asistido al acto de este martes. "No tengo ningún secreto para llegar a esta edad. Soy así y ya está", responde escueta. ¿Nunca se ha cuidado usted? "Sí me he cuidado, lo que he podido y he trabajado mucho también", dice. Ha tenido "muchos negocios" ("soy una gran empresaria", precisa). No tiene familia, solo dos sobrinas. "Es suficiente", zanja. ¿De verdad no hay ningún secreto para llegar con este ímpetu a los 106 años? "Bueno, sí, bailar. Y no he fumado ni bebido. Bueno, sí que he bebido un poco, pero eso está bien. He comido lo que me ha gustado y en muchas ocasiones lo que he podido", concluye Pepita.