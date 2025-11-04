La Junta de Extremadura fija servicios mínimos ante la huelga de técnicos sanitarios
Plasencia, 29 oct (EFE).- La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha dictado una orden para garantizar la prestación de los servicios esenciales y fijar los servicios mínimos en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES) con motivo de la huelga convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS).
La huelga, de carácter nacional, se desarrollará los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre, durante las 24 horas de cada jornada, y afectará a todos los Técnicos Superiores Sanitarios de Formación Profesional de Grado Superior, incluidos los de imagen para el diagnóstico, laboratorio, anatomía patológica, radioterapia, higiene bucodental, dietética, prótesis dentales y otras especialidades del ámbito sanitario.
Según la orden, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura, se establece como servicio mínimo la presencia del personal propio de un día festivo, encargado de la actividad urgente tanto en atención hospitalaria, primaria, bancos de sangre y demás centros sanitarios dependientes o vinculados al SES.
Asimismo, se garantizará la continuidad de los tratamientos en curso en oncología radioterápica y reproducción asistida, así como la atención sanitaria inexcusable a los pacientes que la precisen por motivos urgentes o no demorables.
La Consejería justifica la medida en el carácter esencial de la asistencia sanitaria, reconocida por el artículo 43 de la Constitución Española, y en la necesidad de proteger la seguridad y la vida de los pacientes durante los días de paro.
La orden estará vigente durante las jornadas de huelga y quedará sin efecto en caso de desconvocatoria. EFE
1010473
epd/csc
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- El barrio de Zaragoza que tendrá un 'gemelo' con más de 1.000 viviendas
- Los fallos clamorosos de Toni Moya y la condena de muerte del Real Zaragoza
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno
- El plan de ataque de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y el extraño caso de Dani Gómez
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa