El insufrible viaje en AVE del actor Antonio Garrido a Zaragoza: "Renfe, qué cariño te tengo"

Los retrasos en los trenes de alta velocidad en España son uno de los temas de conversación del momento. Con más operadoras que nunca transitando por las vías de nuestro país, las demoras se han convertido en otro compañero silencioso por contraste con un tiempo pasado que, en este caso, sí fue mejor.

Uno de los últimos en sufrirlo ha sido el popular actor Antonio Garrido. Fue el propio andaluz el que compartió a través de su cuenta de Instagram el insufrible periplo que tuvo que padecer para viajar de Orense a Zaragoza el pasado domingo, con escala en Madrid.

Todo comenzó cuando se dispuso a coger un primer tren AVE en la ciudad gallega con destino a la capital. "¿Qué podría pasar cuando llegas a Orense para coger un tren primero a Madrid y luego a Zaragoza?", se preguntaba en el primero de los tres vídeos en los que fue relatando el calvario vivido. "Que te digan que hay un problema con el intercambiador y no se sabe cuándo vamos a salir", se respondía el actor. "Qué maravilla, qué bien funciona esto. Renfe, qué cariño te tengo", comentaba con sorna.

La odisea para llegar a Zaragoza

La historia no quedó ahí. "Después de hora y media esperando, nos dicen que salgamos del tren, diciéndonos que nos cambian de tren, que respetemos los sitios. Nos ponemos a esperar y al rato nos dicen que nos montemos en el mismo tren, que hay liberado el intercambiador. Nada, nos vamos a montar otra vez", proseguía relatando. "Por cierto, el tren que tengo que coger a Zaragoza, ya no lo cojo. A ver qué tren me ponen", remataba.

Finalmente, el actor logró llegar a Madrid, a la estación de Chamartín, pero faltaba completar el traslado a Atocha, terminal donde salen los trenes a la capital aragonesa. "Son las 8 de la tarde. Teníamos que coger un cercanías para ir a Atocha y un trabajador nos fue agrupando para ir todos en el cercanías", relata, en cambio, Garrido se cercioró de que no iba a llegar a tiempo, puesto que su tren salía en 60 minutos, así que optó por coger un taxi.

Ya en Atocha, se dispuso a cambiar el billete que tenía para Zaragoza en un horario anterior por un asiento en el que salía a las 21 horas. "Voy a atención al cliente y en la ventanilla había solo tres trabajadores. Iban por el número 6 y a mí me toca el número 98...", explica.

Ante esa situación desesperada, y a tan solo 15 minutos de que el convoy partiera, desde la productora optaron por comprar un nuevo billete a Zaragoza. "Y vuestro domingo, ¿qué tal?, concluye.