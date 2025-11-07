Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.

<noiframe><ul><li>¿Qué suceso ocurrido el 1 de noviembre ha conmocionado a México?</li><li>El pasado viernes, la Policía Nacional abrió una investigación en el distrito madrileño de Carabanchel. ¿Qué hecho originó dicha investigación?</li><li>¿Qué motivo alegó Carlos Mazón para presentar su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana el 3 de noviembre de 2025?</li><li>¿Qué medida ha anunciado el Gobierno para prevenir la propagación de la gripe aviar en España?</li><li>¿Qué caso judicial ha generado polémica por la supuesta implicación de una exmilitante del PSOE que se presentó como “emisaria” del partido?</li><li>¿Qué propone el Gobierno en la negociación con los sindicatos sobre los salarios de los funcionarios para el periodo 2026‑2028?</li><li>¿Cómo se llama el nuevo disco de Rosalía?</li><li>¿Qué miembro de la familia real española ha presentado recientemente sus memorias?</li><li>¿Qué presidente autonómico ha sido noticia por sus conversaciones en Instagram con una militante de su partido?</li><li>¿Qué representante de una institución pública nacional está siendo juzgado por una presunta revelación de secretos?</li></ul></noiframe>