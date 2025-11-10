La Conferencia Episcopal se pronuncia sobre la investigación por pederastía al obispo de Cádiz: “Es doloroso”

La Conferencia Episcopal Española (CEE), a través de su presidente, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, expresó esta tarde su “dolor” sobre la investigación canónica abierta por el Vaticano contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, acusado de presuntos abusos sexuales a un menor durante su etapa como sacerdote en Getafe y director del Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles.

Argüello explicó que, pese al dolor que genera la denuncia, la Iglesia actúa siguiendo procedimientos claros y respeta la presunción de inocencia: “Hay que contar con la presunción de inocencia, que es una base de nuestro propio sistema jurídico civil y social… La Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y acercarse al dolor de una posible víctima y al dolor de una persona que pudiera ser acusada falsamente”.

El arzobispo detalló que la investigación está en manos del tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, y que las decisiones finales corresponden al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y al Papa. Además, añadió que la CEE colaborará en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos y acompañar a las personas afectadas: “Nuestra opinión se dará siguiendo los cauces que en la propia Conferencia tenemos a la hora de consultar entre nosotros las decisiones que hubiéramos de tomar”.

Imagen de archivo del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. / EP

Procedimiento interno

El líder de la CEE, presente este lunes en el marco de las Jornadas de Teología 2025 que organiza el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC), expresó su “alegría” al existir un procedimiento interno que pueda juzgar estos hechos, ya prescritos para ser enjuiciados por la vía civil.

La diócesis de Cádiz y Ceuta negó esta mañana las acusaciones y suspendió la agenda del obispo mientras tratan de esclarecer los hechos. Según El País, la denuncia fue presentada este verano y se refiere a hechos ocurridos en 1994, cuando el denunciante tenía 14 años. Zornoza, de 76 años y actualmente en tratamiento por una grave enfermedad, se someterá a declaración ante el tribunal de la Rota, junto al denunciante y posibles testigos, antes de que la investigación llegue a la Santa Sede.