La hibridación: la opción sostenible más práctica

Toyota C-HR Hybrid combina lo mejor de la movilidad sostenible con el diseño futurista y rompedor que caracteriza a Toyota. Desde la carrocería hasta el interior, Toyota C-HR Hybrid destaca por su personalidad única, su calidad de conjunto y su sofisticación general. La segunda generación del SUV medio japonés, lanzada en España a finales de 2023, refuerza su éxito con un planteamiento más maduro, eficiente y tecnológico.

Con una longitud de 4,36 metros y un diseño de líneas muy marcadas, Toyota C-HR ha conquistado a más de un millón de conductores en Europa. En España, figura entre los modelos preferidos por los particulares gracias a su equilibrio entre estilo, confort y sostenibilidad.

Mecánica sin igual

Las versiones híbridas de Toyota C-HR incorporan la quinta generación del sistema Hybrid de Toyota, un conjunto que destaca por su eficiencia, suavidad de funcionamiento y fiabilidad. Ambas variantes —denominadas 140H y 200H— cuentan con cambio automático de serie y ofrecen unas cifras de consumo y emisiones realmente bajas, sin renunciar a un rendimiento sobresaliente.

Estas mecánicas permiten afrontar todo tipo de usos con total normalidad: desde los trayectos urbanos más exigentes hasta largos viajes por carretera o escapadas a la naturaleza. Además, la versión 200H puede equipar el sistema de tracción total AWD-i, ideal para circular por caminos de tierra o zonas de baja adherencia.

Rendimiento excepcional

La variante 140H desarrolla 140 CV y homologa un consumo medio de apenas 4,7 litros cada 100 kilómetros, mientras que la 200H eleva la potencia hasta 178 CV manteniendo un gasto muy contenido, de solo 5,1 litros/100 km. Esta relación entre prestaciones y eficiencia sitúa a Toyota C-HR como uno de los SUV híbridos más equilibrados del mercado.

Equipamiento completo

Toyota C-HR Hybrid está disponible con cuatro niveles de acabado: Advance, Spirit y GR SPORT. El nuevo Spirit, incorporado en 2025, ofrece una dotación especialmente completa: faros LED, llantas de 19 pulgadas, instrumentación y pantalla central digitales, cargador inalámbrico, navegador, puertos USB-C, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, asientos deportivos con tapicería mixta, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, portón eléctrico y actualizaciones OTA, que permiten mantener el sistema actualizado sin acudir al taller.

En materia de seguridad, Toyota C-HR Hybrid también marca la pauta. Incluye asistente de mantenimiento de carril, sistema de detección de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico, luces largas automáticas y todo el conjunto de tecnologías de asistencia al conductor integradas en el paquete Toyota Safety Sense.