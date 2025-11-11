Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil decreta la suspensión de la actividad lectiva a partir de mañana y pasará a la modalidad telemática por la tarde en toda la provincia occidental

Imagen de archivo de la vuelta a los colegios.

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca 'Claudia' se acerca a Canarias y las autoridades han decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles. A partir de las 15:00 horas, todas las islas de la provincia occidental (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) pasarán a modalidad telemática para garantizar la seguridad de alumnado y personal educativo.

Asimismo, se recomienda cancelar actividades complementarias y extraescolares, mientras Protección Civil y la Dirección General de Emergencias estudian medidas adicionales para el jueves, que se abordarán en una nueva reunión programada a las 10:30 horas.

Se espera que las lluvias intensas, acompañadas de tormentas y viento fuerte, persistan durante toda la jornada, con posibilidad de inundaciones locales y crecidas en barrancos, lo que justifica estas decisiones preventivas en los centros educativos de la provincia occidental.

