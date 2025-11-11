La nueva moneda de 2 euros que entrará en circulación en 2026

La entrada en funcionamiento de una nueva monada conmemorativa siempre genera gran expectación entre los coleccionistas de este tipo de objetos. Los especialistas en numismática suelen estar atentos a las últimas noticias para poder hacerse con una pieza única con la que seguir ampliando su colección. El coleccionismo de monedas nunca ha pasado de moda.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lo sabe perfectamente y, por esta razón, pone en circulación cada año nuevos ejemplares que homenajean a personas o acontecimientos históricos. No hace falta que las monedas sean antiguas, aunque estas suelen tener ya un gran valor, sino que adquirir una de euro nueva con menos tirada se revalorizará con el paso del tiempo.

Una nueva moneda para 2026

España ya está lista para estrenar en 2026 una nueva moneda de dos euros que promete convertirse en una de las emisiones conmemorativas más relevantes de los últimos años. La pieza, que ya ha sido autorizada por el Ministerio de Economía, se pondrá en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026.

Esta nueva moneda conmemora la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, un cambio histórico que actualiza la terminología vinculada a los derechos de las personas con discapacidad, y se ha anunciado bajo el siguiente lema: "España y la discapacidad: protección, derechos e inclusión". La emisión está regulada en el marco de la normativa europea que rige las monedas conmemorativas de 2 euros al igual que en la legislación española que atribuye la competencia de acuñación a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Así será la moneda

Ya se conocen algunos matices de cómo será esta moneda que se pondrá en circulación en el primer semestre de 2026. La tirada máxima prevista es de 1.500.000 piezas, lo que la convierte en una emisión relativamente limitada en comparación con otras conmemorativas europeas. Esta cifra puede provocar un alto interés entre coleccionistas y numismáticos. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre podrá reservar hasta cinco unidades para los fondos numismáticos del museo de la entidad.

En el anverso de la moneda se reproduce una imagen de unas manos mostrando un libro que representa la Constitución Española, sobre la cual figura, en dos líneas, la leyenda artículo 49 'Inclusión'. A la izquierda de la imagen, en forma circular y en mayúsculas, aparece la leyenda España; a su derecha, en forma circular, aparece el año de acuñación de la moneda (2026), junto a la marca de Ceca. Rodeando todos los motivos y leyendas, en la zona circular exterior de la moneda, aparecen las doce estrellas de la Unión Europea.