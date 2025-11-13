Ayuda de la dana
La falta de control y el vandalismo echan a perder donaciones de la dana acumuladas en una campa de Algemesí
El ayuntamiento espera retomar hoy las entregas para vaciar el solar
Pascual Fandos
La falta de control y el vandalismo han echado a perder buena parte del material procedente de donaciones recibidas tras la dana depositadas por el Ayuntamiento de Algemesí en una campa del polígono de Cotes. Palets inicialmente plastificados totalmente deshechos, cajas rotas, mascarillas y botellas de gel hidroalcohólico esparcidas por el suelo y montañas de pañales…. Es la imagen que ofrecía este jueves por la mañana el solar municipal al que el ayuntamiento trasladó la semana pasada el material sobrante de donaciones que tenía almacenado en el sótano del centro polivalente, ante el inicio de las obras de reforma proyectadas. La brigada municipal trataba de recoger material esparcido para abrir paso a los camiones que, según explicaban, estaba previsto que hoy mismo acudieran a cargar parte del material, en base a las donaciones programadas a entidades interesadas.
El solar en el que se ubican estas montañas de material -principalmente pañales, mascarillas y geles hidroalcohólicos - se encuentra vallado, aunque parte de la cerca ha cedido en uno de los laterales mientras que hay huecos que también permiten el acceso al mismo. Este jueves, una vez la brigada municipal había abandonado la parcela, varias personas accedían al interior para rebuscar entre los montones de palets desordenados bolsas de pañales principalmente.
Los trabajadores de la brigada denunciaban que además del vandalismo que ha provocado la rotura de cajas y que se esparza el material por el suelo, incluso se habían encontrado defecaciones previsiblemente de la noche anterior.
El traslado de este material a una campa a la intemperie ha provocado una fuerte polémica en Algemesí. Mientras el alcalde, el popular José Javier Sanchis, defiende la decisión al señalar que se trata de un punto intermedio a la espera de que el material se entregue a entidades que han mostrado interés, cuando ya ningún potencial receptor lo quería, y responsabilizaba al PSOE de provocar el efecto llamada y el posterior vandalismo por difundir imágenes del material acumulado en el polígono, la oposición ha denunciado la pésima imagen que se ha proyectado de la ciudad, al tratarse de donaciones para los afectados de la dana.
El PSOE argumenta que esta situación evidencia una mala gestión del gobierno local mientras que Més Algemesía ha reclamado responsabilidades políticas en forma de dimisiones o ceses, al tiempo que anunciaba que pedirá al fiscal que investigue si se ha podido incurrir en un delito de administración desleal.
