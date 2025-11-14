La cumbre del clima de Brasil bate récord de lobistas: 1 de cada 25 asistentes al encuentro son de la industria del petróleo, gas y carbón

En la cumbre de Belém hay más representantes de la industria del petróleo, el gas y el carbón que de cualquier otro país invitado. Según desvela un análisis de la plataforma Kick Big Polluters Out (KBPO), integrada por más de 450 organizaciones ecologistas, en estos momentos 1 de cada 25 asistentes al encuentro de Brasil son representantes de la industria fósil. En total, suman al menos 1.600 inscritos entre los más 50.000 asistentes registrados. "Los grupos de presión de los combustibles fósiles han recibido dos tercios más de pases que todos los delegados de las 10 naciones más vulnerables al clima combinados, lo que pone de relieve cómo la presencia de la industria sigue eclipsando la de quienes están en primera línea de la crisis climática", denuncian los activistas.

El análisis, publicado este viernes durante la recta final de la primera semana de negociaciones, señala que la presencia de lobistas en Brasil es proporcionalmente la más grande detectada hasta ahora en una cumbre del clima. Aunque en términos absolutos está por debajo de otros encuentros. En Dubái, por ejemplo, se detectaron al menos 2.500 representantes de la industria fósil en un evento que sumaba a más de 80.000 personas. Y en Bakú se identificaron al menos 1.700 'cabilderos' del sector fósil entre los más de 68.000 participantes. En el caso de Brasil, los datos apuntan a que, con 1.600 lobistas entre 50.000 participantes, "proporcionalmente su presencia ha aumentado un 12 % con respecto a las conversaciones climáticas pasadas".

La mayoría de calbideros se registraron como empresas, pero al menos 600 lograron infiltrarse en las delegaciones nacionales y, por lo tanto, tener pase directo a las salas de negociaciones

Gran parte de estos lobistas llegan a la cumbre registrados a través de los canales oficiales para empresas. A través de este mecanismo se detecta la entrada de cientos de representantes de petroleras, energéticas vinculadas al sector fósil y entidades comerciales dedicadas a la explotación de estos recursos que contribuyen activamente a alimentar la crisis climática. Pero más allá de esto, según alerta el informe, también se detectan casi 600 lobistas que han llegado a la cumbre mediante acreditaciones gubernamentales que "les permiten acceso interno a las negociaciones" de la cumbre. Los activistas denuncian que Francia ha llevado a un total de 22 lobistas en su delegación, Japón a 33 y Noruega a 17 más.

Rabia entre los activistas

La presencia de la industria fósil en los pasillos de la cumbre del clima de Brasil preocupa, sobre todo, porque numéricamente superan de largo a las delegaciones de países golpeados por la crisis climática. Y eso, aunque sea por puro volumen, puede hacer que las voces (y los intereses) de los "grandes contaminadores" es escuchen más que las de aquellos que sufren los impactos del caos climático. El informe denuncia que, por ejemplo, mientras Filipinas se recupera del paso de los devastadores tifones que han arrasado su territorio su delegación es 50 veces más pequeña que la suma de todos los lobistas. Lo mismo ocurre con Jamaica, que mientras intenta levantar cabeza tras el paso del huracán Melissa debe defender su caso con un equipo 40 veces más pequeño que los representantes de la industria fósil.

"Brasil ha eludido la exigencia más básica: expulsar a los grandes contaminadores de una conferencia que se supone debe abordar la crisis que ellos crearon" Jax Bonbon — IBON International (Filipinas)

"Es de sentido común que no se puede resolver un problema entregando poder a quienes lo causaron. Sin embargo, tras tres décadas y 30 cumbres del clima, más de 1.600 lobistas de combustibles fósiles deambulan por las conversaciones climáticas como si este fuera su lugar", denuncia Jax Bonbon, miembro de la plataforma IBON International (Filipinas), una de las entidades detrás de este informe. "Las mismas corporaciones responsables de la crisis climática han logrado un año más infiltrarse en un espacio privilegiado para promover falsas ‘soluciones’ que protegen sus ganancias y socavan toda esperanza de afrontar verdaderamente la emergencia climática", sostiene el activista, quien también lamenta que la presidencia de Brasil no haya implementado la "exigencia más básica: expulsar a los grandes contaminadores de una conferencia que se supone debe abordar la crisis que ellos crearon".

"Cada lobista que entra a la cumbre es una traición al proceso" Rachitaa Gupta — Global Campaign to Demand Climate Justice

La publicación de este informe ha desatado una oleada de rabia entre los activistas de todo el mundo tras una semana de relativa calma y optimismo en la cumbre de Belém. "Cada lobista que entra a la cumbre es una traición al proceso", denuncia Rachitaa Gupta, de la Global Campaign to Demand Climate Justice. "Cada año que se permite la entrada masiva de la industria fósil a las cumbres aumentan las deudas climáticas que pagarán las generaciones futuras", añade Patrick Galey, de Global Witness. "No necesitamos más teatros corporativos, necesitamos herramientas reales para expulsar los conflictos de interés de la cumbre del clima", reafirma Lien Vandamme, del Center for International Environmental Law (CIEL).