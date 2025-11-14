LA RIOJA Frenar la despoblación y avanzar en tecnología La apuesta por lo ecológico sigue pisando con fuerza Cristina Andrade del Alcázar

Si uno piensa en La Rioja inmediatamente se le viene a la cabeza el color rojo del vino tinto, que le ha valido su fama internacional. Pero esta región tiene otras muchas tonalidades: el blanco, de sus ríos y su cielo; el verde, de sus campos, sus huertas, sus montañas y sus bosques, y por último, el amarillo, de sus tierras y monumentos. Toda esta amalgama conforma además los colores de su bandera.

Su riqueza paisajística se entremezcla con su historia, su cultura y su sociedad que definen la fuerza con la que esta tierra afronta los desafíos presentes y futuros.

Y es que La Rioja se encuentra en plena transformación de su sector vitivinícola, clave en el impulso del desarrollo de la región, para conseguir una mayor sostenibilidad y adaptarlo a los efectos del cambio climático. Es por tanto que el equilibrio entre la tradición y la innovación marca la hoja de ruta de esta comunidad autónoma, una de las menos pobladas de España, que cuenta actualmente con alrededor de 328.313 habitantes.

Cien años de DOCa

Este 2025 ha estado marcado por el centenario de la DOCa Rioja, la denominación de origen calificada más longeva de España, que cerró 2024 con más de 240 millones de litros comercializados y un crecimiento del 0,6% con respecto al año anterior. Con una estructura centrada en el vino que reúne a cerca de 13.000 viticultores y alrededor de seiscientas bodegas, distribuidas entre La Rioja, el País Vasco y Navarra, la región mantiene una intensa actividad enológica.

La apuesta por lo ecológico sigue pisando con fuerza y, por eso, este territorio refuerza su compromiso con la sostenibilidad vitivinícola y se consolida como la región con mayor superficie de viñedo ecológico dentro de la DOCa Rioja. Los datos muestran que en 2024 La Rioja contaba con 2.886 hectáreas certificadas como orgánicos. Esta evolución refleja el crecimiento de este tipo de espacios y la clara postura de los viticultores.

El turismo relacionado con el vino es una de las principales fortalezas de la región. Cada año los turistas disfrutan de visitas a bodegas, catas y rutas enológicas que les permiten conocer los lugares más emblemáticos de La Rioja. El enoturismo registró durante el pasado año un total de 912.438 visitas a bodegas, lo que representa un incremento del 3,54% con respecto al año anterior.

Sin embargo, este año también se ha caracterizado por una de las cosechas más difíciles y cortas que se recuerdan en la región. Diversas voces como las de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR) han alertado sobre la significativa reducción de la cantidad y calidad de la uva y su preocupación por el impacto económico que supone la bajada de precios de algunos operadores en la campaña de este 2025.

Inteligencia turística

La comunidad autónoma riojana ha registrado durante el último año un notable aumento de su sector turístico, alcanzando un récord histórico de 834.816 visitantes, con un importante peso del turista extranjero (24,4%).

En este contexto, una de las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno regional ha sido el Sistema de Inteligencia Turística de La Rioja (SITR). Se trata de un instrumento digital avanzado, financiado por los Fondos Next Generation, que tiene como objetivo construir una plataforma que recoja y analice datos en tiempo real sobre el flujo de turistas, sus itinerarios, gastos y precios, así como otros indicadores, de manera que la comunidad pueda detectar las necesidades de los visitantes y ofrecer así una gestión más eficiente e innovadora de sus recursos. Algunas ciudades clave del Camino de Santiago ya participan en esta iniciativa para ofrecer una estancia más sostenible y eficaz a sus viajeros.

Transporte

Las infraestructuras de transporte de La Rioja han experimentado avances significativos en los últimos tiempos, pero todavía enfrentan desafíos para mejorar su conectividad y la accesibilidad a la región.

En el ámbito aéreo, esta comunidad solo mantiene a día de hoy un vuelo a Madrid de ida y vuelta, pero el gobierno riojano ha anunciado la licitación de vuelos internacionales al aeropuerto de Agoncillo. Estas nuevas rutas comenzarán, según el Ejecutivo, con dos vuelos semanales a Londres y otra ciudad europea.

Por otra parte, los riojanos siguen sin línea de alta velocidad que los conecte con otros territorios, y en concreto, con la capital. Aunque sí es cierto que en abril de este año se ha puesto en funcionamiento un nuevo tren entre Logroño y Madrid, lo que ha incrementado la oferta un 80% con la incorporación de aproximadamente 3.400 plazas nuevas semanales.

La visión ferroviaria contrasta con el impulso al desarrollo de sus carreteras, que en veinticinco años han dado un salto cualitativo relevante. Mientras que a principios de siglo La Rioja no contaba con ningún kilómetro de autovía, ahora han conseguido más de sesenta. En junio de 2024, el Parlamento riojano aprobó el Plan regional de Carreteras 2024-2032, una ambiciosa estrategia que contempla una inversión total de 265,7 millones de euros. El objetivo de este plan es cohesionar el territorio, pero también prestar atención a las labores de conservación y renovación de la red viaria, así como fomentar la movilidad sostenible.

Despoblación

Uno de los desafíos más significativos que enfrenta La Rioja es la despoblación de sus áreas rurales. Mientras la población tiende a concentrarse en la capital, el resto de municipios pequeños sufren un envejecimiento progresivo y una pérdida de jóvenes que emigran a la ciudad. Esto genera dificultades para mantener algunos servicios y para dinamizar la economía local.

Aunque en el último año la población riojana ha mostrado un ligero crecimiento, este aumento no compensa las pérdidas poblacionales. Por ese motivo, el Ejecutivo riojano está apoyando proyectos piloto para hacer frente al reto demográfico y revitalizar las zonas rurales.

