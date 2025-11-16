Los termómetros se hunden a partir del martes: heladas de madrugada y temperaturas invernales

Tras varias semanas de temperaturas anómalamente altas para esta época del año, el tiempo finalmente dará un giro brusco. Aunque la borrasca Claudia ya había introducido inestabilidad con lluvias intensas y rachas de viento en el oeste peninsular, el verdadero cambio llegará a partir del martes, cuando una masa de aire frío provocará un desplome generalizado de los termómetros, con valores incluso por debajo de la media.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso térmico acusado, especialmente en las zonas expuestas al viento del norte, donde se registrarán heladas de madrugada en amplias áreas del interior y máximas en torno a los 10 grados. En la costa y los archipiélagos el ambiente será algo más templado, aunque igualmente más frío de lo habitual.

¿Lluvia y nieve?

Además, las precipitaciones serán escasas exceptuando el Cantábrico y Baleares. En el caso de Catalunya, durante este fin de semana y hasta el lunes el cielo estará nublado en prácticamente todo el territorio, pero el martes, con la entrada de masa de aire, los cielos se quedarán despejados. La nubosidad se ubicará sobre todo en la vertiente norte (Vall d'Aran y zonas expuestas) con nevadas intermitentes en cotas relativamente bajas para la época, sobre todo entre el martes y el jueves.

Y, para la zona costera catalana se espera más sol que lluvia, con una tramontana en el Empordà y mestral en les Terres de l'Ebre, con rachas que peuden ser molestas y bajar aún más la sensación térmica. Además, las temperaturas serán contenidas, con noches frías y días algo más llevaderos en las horas centrales.

Aun así, para los que esperen nieve en el puente de la Purísima, el servicio meteorológico no puede dar una predicción porque la incertidumbre en el pronóstico es muy elevada. Lo que sí pueden avanzar es que, en un principio, en la semana del 24 de noviembre las temperaturas remontarán un poco y marcarán valores normales o ligeramente por encima en buena parte de España, pero seguirá el ambiente invernal con lluvias aún escasas en gran parte.