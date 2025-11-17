Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: "No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso"

Todos los historiadores formados en la Universitat de les Illes Balears (UIB) han pasado por sus clases porque ha visto nacer y crecer el campus. La doctora Maria Barceló Crespí (Porreres, 1951) es una voz autorizada, tras medio siglo de trayectoria académica y docente, para radiografiar el panorama universitario.

"No puedo concebir que haya alumnos que no se leen un libro en todo el curso, ni tampoco puedo aceptar que se llegue a la universidad cometiendo faltas de ortografía", categoriza la Catedrática emérita de Historia Medieval en la entrevista ofrecida a Diario de Mallorca.

Barceló Crespí, que a partir de ahora será investigadora colaboradora de la UIB, es fiel a su espíritu crítico y añade que en los estudios superiores "hay que saber escribir y expresarse correctamente".

Nuevas habilidades del alumnado

Tras doctorarse en 1982, con una tesis centrada en la Ciutat de Mallorca, se convirtió siete años después en la primera mujer decana de la Facultad de Filosofía y Letras. La medievalista reflexiona sobre las nuevas habilidades que ha desarrollado el alumnado: "Hoy en día hay un mayor dominio de la tecnología, pero los conocimientos me gustaría que fuesen más sólidos. A pesar de todo hay alumnos muy buenos, pero son una minoría".

La doctora Barceló Crespí acumula una vasta producción de casi dos centenares de publicaciones como medievalista -30 libros, 37 capítulos, 70 artículos y 55 aportaciones a congresos- gracias a su actividad como investigadora. Sobre la digitalización de los archivos históricos, reconoce que "no se puede ir contra el progreso porque facilita las cosas a la gente joven y también la conservación de la documentación, pero yo he sido criada de otra manera".

Larga trayectoria como docente e investigadora

"Me gusta ir al Arxiu del Regne de Mallorca y acudo desde 1971. Lo que me gusta es encontrarme con los compañeros investigadores para conversar o debatir, oler el papel antiguo e ir con cuidado a la hora de pasar las páginas. Esto desde casa no se puede percibir de la misma manera. Reivindico que el historiador debe ir a los archivos y tocar físicamente el papel", profundiza.

La presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana, entre 1993 y 2011, también hace balance de su carrera combinando docencia e investigación durante 50 cursos: "Me ha gustado mucho impartir clases, tanto en la enseñanza no universitaria como en la UIB, y también he aprendido mucho enseñando. Considero que la investigación no solamente debe quedarse en los círculos académicos, sino que este conocimiento debe transmitirse y divulgarse de forma rigurosa".

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido en su carrera, como el Premi Ramon Llull (2005) o el nombramiento como Hija Ilustre de Porreres (2022), la doctora Barceló Crespí confiesa que valora mucho a nivel humano el respeto y muestras de afecto de sus alumnos: "Estoy muy agradecida de que muchos de ellos todavía se acuerden de mí al verme años después de terminar la carrera".