Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nacimientos

La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024

El número de nacimientos desciende un 0,8 por ciento respecto al año anterior

Una mujer con un carrito de bebé.

Una mujer con un carrito de bebé. / EP

EFE

Madrid

La natalidad en España en 2024 ha descendido en un 0,8 por ciento respecto al año anterior con 318.005 nacimientos, con lo que continúa la tendencia a la baja de la última década.

Así lo detalla la encuesta sobre el Movimiento Natural de Población, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondiente al 2024, que el INE ha publicado este miércoles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Interior asume la indemnización de 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
  2. El Real Zaragoza le pide al Ebro 50.000 euros por los costes del partido de Copa en el Ibercaja Estadio
  3. Autopista para la salida de Dani Gómez en enero
  4. La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero
  5. Un entorno al alza: la conexión que reactivará el suroeste de Zaragoza a nivel comercial, logístico y residencial
  6. La Guardia Civil advierte del 'timo del supermercado': está vaciando las cuentas bancarias
  7. Indignación entre los profesores de Aragón con el máster: 'Gente sin titulación me ha pasado por delante y tiene plaza
  8. El cero victimismo de Rubén Sellés, Bakis y la decisión de vivir o morir con sus ideas en el Real Zaragoza

El Black Friday dispara su influencia en España: siete de cada diez ciudadanos aprovecharán los descuentos y el gasto medio supera los 140 euros por persona

El Black Friday dispara su influencia en España: siete de cada diez ciudadanos aprovecharán los descuentos y el gasto medio supera los 140 euros por persona

Valery jugó infiltrado el derbi entre el Real Zaragoza y el Huesca

Valery jugó infiltrado el derbi entre el Real Zaragoza y el Huesca

La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024

La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024

Una multinacional polaca de contadores elige Zaragoza como centro de operaciones para España y Portugal y su futuro salto a Latinoamérica

Una multinacional polaca de contadores elige Zaragoza como centro de operaciones para España y Portugal y su futuro salto a Latinoamérica

Chueca señala a Gómez Gámez tras aparecer en el informe de la UCO: "Deben explicar los informes que concluyen que no está vinculado a la trama de corrupción"

Chueca señala a Gómez Gámez tras aparecer en el informe de la UCO: "Deben explicar los informes que concluyen que no está vinculado a la trama de corrupción"

Los títeres para adultos llegan al Teatro del Mercado de Zaragoza al ritmo de 'Saeta'

Los títeres para adultos llegan al Teatro del Mercado de Zaragoza al ritmo de 'Saeta'
Tracking Pixel Contents