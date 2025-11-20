Salarios
El Gobierno eleva la subida salarial para los funcionarios hasta el 11% para 2025-2028
Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a la propuesta del 10% porque la consideraron insuficiente
EFE
El Gobierno ha mejorado la oferta salarial para los empleados públicos ofreciendo un incremento del 11% para el periodo 2025-2028, después de que ayer los sindicatos rechazaran un alza del 10 %, según confirmaron a EFE fuentes de la negociación.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha vuelto a reunirse con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para este año y los tres próximos después de que el anterior caducara en 2024.
Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a una propuesta que consideraron insuficiente, hasta el punto de que CCOO amenazó incluso con convocar una huelga general en diciembre si el Gobierno no ofrecía una oferta más ambiciosa.
- Osasuna ofrece al Ebro jugar la Copa gratis en El Sadar y quedarse con toda la recaudación
- Juan Forcén desea atraer más capital aragonés al Real Zaragoza
- La sociedad La Nueva Romareda asumirá los 50.000 euros requeridos por el Real Zaragoza para que el Ebro juegue la Copa en el Ibercaja Estadio
- El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte
- Interior asume la indemnización de 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- La pregunta sobre el Real Zaragoza que Manu acertó sin dudar en Pasapalabra y que le permitió ganar el rosco
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- El dueño de una discoteca de Zaragoza confirma la visita de la princesa Leonor: 'El portero le pidió el DNI