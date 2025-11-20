Madrid se rinde ante el potencial canario de la industria audiovisual

Organizado por Proexca, con la colaboración del Clúster Audiovisual de Canarias, las asociaciones regionales de videojuegos ACADEVI y ARCADEV, y con el apoyo de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, más de 140 empresas y grandes nombres de la industria han participado hoy en un original evento en el que el talento canario y las ventajas del archipiélago para desarrollar proyectos audiovisuales han sido los principales protagonistas.

El evento no solo supuso una inmejorable ocasión para ampliar la red de contactos de los profesionales, tanto canarios como nacionales, sino también el entorno perfecto para descubrir nuevas oportunidades de negocio y colaboración.

Desde las 19:30 horas, todo aquel que paseara por la zona, pudo disfrutar de la proyección de imágenes de muchas de las principales obras audiovisuales realizadas en Canarias, tanto de producción cinematográfica, como de animación, videojuegos, VFX y postproducción. Las dos grandes pantallas exteriores de los Cines Callao, hacia la plaza de Callao y hacia la Gran Vía madrileña, mostraron durante una hora imágenes de muchos de los trabajos desarrollados en el archipiélago, proyectos que demuestran el talento, la capacidad de producción, los paisajes y, en definitiva, todas las posibilidades que ofrecen las islas para los profesionales de la industria.

Posteriormente, el encuentro celebrado en la terraza de los Cines Callao pivotó en torno a un coloquio en el que participaron varias personalidades de proyección nacional e internacional con vinculación con Canarias, como la actriz Toni Acosta, el director Juan Carlos Fresnadillo, el productor y guionista Kike Maillo y el cofundador de Morgana Studio, Jaime Cano. En este espacio conducido por el humorista Darío López, también tuvo voz el director general de la Asociación Nacional de Videojuegos (AEVI), José María Moreno.

Durante el diálogo compartieron sus experiencias, sus perspectivas sobre la industria en Canarias, a la vez que valoraron el talento y la riqueza de la industria canaria. Así, en el encuentro se abordaron temas como la consolidación del ecosistema que se ha desarrollado en los últimos años en Canarias, el creciente talento creativo, o los ventajosos incentivos fiscales, uno de los sistemas más competitivos de Europa.

Además de esta dinámica conversación sobre las ventajas y los atractivos de Canarias para desarrollar proyectos audiovisuales, el evento incluyó un networking sobre el sector audiovisual en el archipiélago, espacio ideal para visibilizar el potencial de las empresas de las islas y dar a las empresas, la posibilidad de contactar directamente con futuros socios, partners o proveedores que puedan impulsar proyectos conjuntos en el archipiélago.

El evento sirvió también para reforzar la imagen de la nueva estrategia de comunicación del Gobierno de Canarias, “Canarias, nuestra mejor versión”, una marca paraguas bajo la cual, todos los agentes relacionados con la internacionalización del archipiélago caminan unidos para ofrecer la mejor versión de las islas, en los sectores estratégicos determinados por el Gobierno de Canarias.

Se trata de una nueva identidad visual que representa el espíritu de transformación que ha emprendido Canarias en los últimos años, pero que va mucho más allá: “Canarias, nuestra mejor versión” simboliza un mismo mensaje conceptual que refuerza el posicionamiento del archipiélago tanto a nivel nacional como internacional.

A través de esta nueva estrategia, Canarias proyecta al mundo una imagen unificada, coherente y reconocible de una economía que en los últimos años ha apostado por fortalecer los sectores tradicionales del archipiélago y, al mismo tiempo, por abrir nuevos caminos hacia el desarrollo de nuevos sectores emergentes y la innovación.

Es en este contexto en el que tiene cabida un evento como el celebrado hoy en Madrid, en el que el talento canario ha tratado de atraer a empresas y profesionales con la ambición de crecer en un entorno tan competitivo y ventajoso como el que ofrece el archipiélago, y en el que las empresas canarias del sector han podido impulsar su visibilidad y mostrar su competitividad para continuar su proceso de expansión.

Callao ha supuesto así el escaparate ideal para las islas en las que cualquier proyecto puede crecer y las personas pueden alcanzar su máximo potencial.