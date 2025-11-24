Radiografía del machismo violento: los feminicidios caen a mínimos históricos pero las denuncias por agresión sexual siguen al alza

Un total de 38 mujeres asesinadas y dos casos en investigación. Es el negro balance que deja la estadística de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este 25 de noviembre. Son muchas. Demasiadas. Pero también es la cifra más baja de la serie histórica, lo que trae consigo un halo de esperanza. Sin embargo, las denuncias, sobre todo por violencias sexuales, siguen en aumento. Dos caras de una misma moneda que permiten tomar la temperatura a este grave problema estructural en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

De un lado, los feminicidios están en mínimos históricos, dado que, aunque se confirmaran los dos casos en estudio (uno parece más probable que otro), serían 40 las mujeres asesinadas, el mismo número que en 2022 a estas alturas del año pero muy lejos de las 53 que fallecieron al año siguiente (hasta noviembre) y, sobre todo, a mucha distancia de los más de 60 feminicidios que se registraban a principios de siglo, cuando España alumbró la ley contra la violencia de género.

En Catalunya ha habido ocho feminicidios, 10 menos que el año pasado, también contabilizando hasta el 25N, lo que sitúa el registro entre los años con menos crímenes. No obstante, nadie quiere echar las campanas al vuelo porque cualquier asesinato supone un grave fallo social y porque las víctimas mortales solo "la punta del iceberg".

"Es difícil analizar la violencia de género solo con los datos de asesinatos porque son casos individualizados", puntualiza Alba Alfageme, psicóloga especializada en este problema estructural, quien recuerda que una agresión puede acabar en muerte o en heridas graves –y no aparecer en la estadística– en función de si el agresor consigue dañar órganos vitales o no. Por eso, en su opinión, sería importante, para tener una radiografía más completa de los casos más graves de violencia de género, que se publicaran las tentativas de asesinato, que no se recogen en los registros oficiales.

Al mismo tiempo, no se puede perder de vista que la estadística de feminicidios contiene otros dos datos "alarmantes", en palabras de Alfageme. Por un lado, que el 23% de las asesinadas (casi una de cada cuatro) habían denunciado y, aun así, el sistema no supo protegerlas. Y, en el lado contrario, ocho de cada diez siguen sin confiar en la justicia, y, pese a estar expuestas a violencia extrema, no habían comunicado su situación a ninguna institución. Es una de las grandes asignaturas pendientes y una constante que se repite año tras año.

Denuncias al alza

De ahí que el aumento generalizado de las denuncias por violencia de género y también por otras violencias, como la sexual, se interprete como algo "positivo", en una de sus vertientes. Las denuncias por violencia de género aumentaron un 2,6% en el segundo trimestre y un 4,28% en el primer trimestre del año, según el CGPJ. Por su parte, los delitos contra la libertad sexual se incrementaron un 5,7% en 2024, hasta los 21.159, por lo que siguen al alza pero sin registrar aumentos tan significativos como en años anteriores (en 2023, por ejemplo, se dispararon un 15%, según el registro del Ministerio del Interior).

Los expertos achacan estos incrementos a que, "gracias a las políticas de concienciación, las chicas más jóvenes están rechazando violencias antes toleradas y entendiendo que la denuncia es la forma de acabar con el problema", según Alfageme. Esta sería el lado "positivo". Pero el incremento también significa, y aquí está la vertiente negativa, que un porcentaje significativo de hombres y chicos jóvenes "siguen utilizando la violencia y los mandatos de género".

Neomachismo

A este respecto, diversas estadísticas han detectado un repunte del machismo entre las generaciones más jóvenes como reacción al avance del feminismo. "Muchos jóvenes se sienten ante un precipicio, ven que las mujeres están cada vez mejor, que sacan mejores notas y tienen buenos puestos de trabajo y, en vez de abrazar la igualdad, lo sienten como una amenaza que la extrema derecha alimenta con el argumento de las denuncias falsas y de que cualquier hombre puede ser denunciado, lo que está incrementando el negacionismo y la violencia machista", añade la especialista.

En este escenario, el movimiento feminista también interpreta el descenso de los feminicidios y el aumento de las denuncias en clave de "avance", pero con los pies en la tierra. "El movimiento de las mujeres ha provocado avances en prevención, detección y cambios sociales que podrían explicar esta tendencia, aunque los asesinatos son solo la punta del iceberg y significan que ha fallado todo lo anterior. Y que ocho de cada diez asesinadas no denuncien quiere decir que tenemos una justicia impregnada de machismo y que nos revictimiza, por lo que las mujeres más vulnerables o que no tienen un entorno que las ayude no confían en la justicia. Cabe decir que, por otro lado, vemos una mayor capacidad de denuncia entre las que tienen entornos protectores", indica Iria González, portavoz de la Comisión 8M.