La predicción del tiempo de las cabañuelas de Jorge Rey para el puente de la Constitución: "Un anticiclón estanco"

España ha vivido en las últimas horas el primer temporal de frío y nieve del otoño de 2025. Los copos cubrieron de blanco el Pirineo y llegaron también a cotas más bajas donde ver caer la nieve no es tan habitual. Una gran nevada que augura un buen inicio de la temporada de esquí en las estaciones de Aramón que abrirán el próximo fin de semana. Los termómetros se desplomaron marcando valores muy por debajo de los 0 grados. Por ejemplo, en Astún se alcanzaron de madrugada hasta los -14 grados.

A poco menos de una semana para que comience el invierno meteorológico, media España se pregunta cuál será la previsión del tiempo para el puente de la Constitución, que este año será solo de tres días ya que el día 6, festivo, cae en sábado.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) todavía no ha dado la predicción del tiempo para los próximos días en toda España, algo que sí han hecho otros expertos como Mario Picazo en su web de El Tiempo.es o Jorge Rey, el joven de las cabañuelas que acertó en la predicción de la borrasca Filomena que congeló por completo España en 2021.

Jorge Rey durante un video de Youtube / JORGE REY

El burgalés se aventuró hace ya casi un mes a dar la previsión del tiempo en todo el país según el método tradicional de las cabañuelas y por ahora ha acertado ya que avisó de la llegada de nevadas. Jorge Rey ha ganado muchísima popularidad en los últimos cinco años convirtiéndose en un referente meteorológico en redes sociales y abriendo incluso la primera Organización Meteorológica Tradicional.

"El tiempo mejorará en la primera quincena de diciembre, mejorará mucho el ambiente que nos dejará un anticiclón estanco. Llegarán las nieblas e incluso heladas, pero temperaturas máximas agradables. A las borrascas les va a costar entrar a España en los primeros quince días del mes. Solo se acercarán hacia el 18-19 de diciembre", explica Jorge Rey en su canal de YouTube.

Por lo tanto, según la predicción del joven burgalés, los viajeros podrán circular por casi todas las ciudades del país sin problema y disfrutar de unos días festivos, aunque siempre deberán estar pendientes de un posible cambio en el tiempo. Cabe recordar que el año pasado, el primer temporal del invierno llegó por estas fechas de diciembre trayendo mucho frío, lluvia, viento y nieve.

"Cotas de nieve muy bajas para Navidad"

De cara a la previa de las vacaciones de Navidad, Jorge Rey augura a través de las cabañuelas temperaturas agradables por causa de las borrascas. "Van a subir las temperaturas por los vientos del sur que provocarán ascensos de las mínimas y máximas", afirma el aficionado a la meteorología.

Sin embargo, el buen tiempo invernal se acabará por completo para Navidad. "Esperamos vientos continentales, una borrasca que en definitiva se sitúe sobre España atrayendo todos los vientos ahí del continente de Siberia con cotas de nieve bastante bajas, e incluso muy bajas, aunque faltaría precipitación en un fenómeno bastante interesante todavía por concretar", concluye Jorge Rey.