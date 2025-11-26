La DGT se pone seria y evaluará todos los coches para que cumplan con este requisito obligatorio (y no es la baliza V16)
Tráfico confirma las sanciones y la normativa
La Dirección General de Tráfico se pone muy seria con un aspecto en el que muchos conductores fallan y va a evaluar coche por coche que se cumple con la legalidad.
Pero no, no es que la DGT vaya a mirar que todos los conductores tienen la baliza V16, que será obligatoria desde el 1 de enero de 2026 (que también), sino que va a evaluar que todos los coches cumplen con la legalidad vigente.
La ITV va mucho más allá de ser un control destinado a 'fastidiar' a conductores. Es un requisito obligatorio destinado a garantizar la seguridad tanto de los ocupantes del propio vehículo como del resto de los que circulan por la vía.
Y la DGT aclara una norma que muchas personas se saltan. No se puede circular con la ITV caducada bajo ningún concepto, incluso si tienes cita previa para dentro de unos días. Solo puedes conducir con la ITV caducada si en ese momento te diriges a una estación para pasarla, nada más.
El Gobierno ha reforzado los controles de las pegatinas de la ITV y, a través de la DGT, se está intensificando la vigilancia para evaluar que la pegatina esté en vigor y en un lugar visible y accesible del parabrisas.
Y las multas son muy cuantiosas: 3 puntos y 200 euros en caso de circular con ella caducada y, si pasa un año, son 500 euros. Además hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta y es que, en caso de accidente con la ITV caducada, el seguro puede negarse a pagar los daños por motivos de inseguridad.
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
- Varios menores propinan una paliza a un hombre en Zaragoza tras reprocharles que vandalizaran bicis
- La fórmula del resurgimiento de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y las piezas de ajedrez de Alex Ferguson
- ¿Qué está pasando en San José con las peleas y agresiones violentas?
- Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: “No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador”