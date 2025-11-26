Las CCAA afrontan la crisis de vivienda, la emergencia climática y la salud como grandes desafíos de sus políticas

Los grandes desafíos de futuro de España, de su economía y de su sociedad, los afronta como país y también desde cada uno de sus territorios. Desde la unidad y desde la diversidad de sus regiones. Lo que se gestiona y se hace desde cada territorio determina y construye el conjunto, lo de todos. Y ése es el pilar fundamental sobre el que se desarrolla esta semana en Madrid el foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, y que en tres jornadas se entrega a sumar las voces de las diferentes comunidades autónomas, sus sociedades civiles y también de la Administración central para una reflexión conjunta sobre los retos cruciales.

La gestión del problema de la vivienda, la acción contra el cambio climático y las políticas de bienestar y salud fueron los retos cruciales a debate en la segunda jornada del foro, con la gestión diferenciada de estas áreas cruciales en cada territorio y la colaboración entre administraciones y con la iniciativa privada como vía para conformar la acción de España en su conjunto. El todo y las partes. Las partes y el todo.

“La España de las Autonomías no es un modelo cerrado, definitivo, sino en constante evolución. Es un proyecto abierto que invita a una reflexión constante, desde lo que nos une y nos diferencia, sobre cómo redefinir las competencias para perfeccionar el equilibrio entre la unidad del país y la diversidad de sus territorios”, ha subrayado Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, en la inauguración de la segunda jornada. Y para avanzar hacia “un Estado autonómico con igualdad real de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos”, resulta preciso poner el foco en las diferencias socioeconómicas que existen entre regiones. “El progreso no llegará ni será justo si permitimos que nuestro país se desarrolle a dos velocidades”, ha subrayado.

De izquierda a derecha, Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica; María Jesús Lorenzana, consellera de Economía de la Xunta de Galicia; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Juan Carlos da Silva, director general de Prensa Ibérica en Galicia, y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica. / José Luis Roca / EPC

La vivienda, el medio ambiente y la sostenibilidad, la salud y el bienestar -las áreas centrales del debate del segundo día del foro- son temas fundamentales en la conversación social de los españoles, como demuestra el último Estudio de Tendencias Informativas de Prensa Ibérica y LLYC a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de los 23 diarios del grupo editorial.

Según ha detallado el director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, Joan Cañete, los altos precios de la compraventa y del alquiler concentran claramente el interés social. Sobre medio ambiente, "hay un antes y un después con la dana”, pasando la conversación ciudadana del ‘qué pasó, por qué pasó y qué pasará’ a la preocupación sobre si una dana puede suceder en los territorios de cada uno de los lectores. Y sobre salud y bienestar, la conversación se centra en el cáncer y la salud mental y también sobre la calidad de los servicios y el debate entre sanidad pública y privada.

Objetivo, más vivienda pública

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que la vivienda se ha convertido en “prioridad absoluta” para esta legislatura. Una emergencia habitacional que, según el presidente gallego, exige actuaciones decididas con objetivos claros. El objetivo fundamental de la Xunta es duplicar el parque público de pisos en la región, pasando de 4.000 a 8.000 en el horizonte de 2028. "Es necesario que las administraciones seamos promotoras con intensidad en este momento", ha destacado Rueda, defendiendo que también lo hagan los ayuntamientos.

La situación de urgencia en materia de vivienda obliga a las administraciones, según Rueda, a tomar la iniciativa en la construcción de nuevas casas, pero pretende aparcar la colaboración pública-privada. La Xunta prevé poner más suelo a disposición de promotores privados para construir 25.000 pisos. En paralelo, el Gobierno gallego apuesta por reservar cuotas de la vivienda pública para jóvenes, por aplicar rebajas fiscales a la compraventa y al alquiler de casas ahora vacías, y también defiende la conversión en viviendas de bajos comerciales ahora sin actividad.

Actuar ya contra la crisis climática

La crisis climática es un problema global, que en España tiene ya consecuencias directas y cuya gestión y combate compromete a todas las Administraciones, también a las autonómicas por tener competencias muy directas en la materia. Y toca actuar ya. "Hay que hacer más y más rápido", han defendido Elena Pita Domínguez, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, y Clara Arpa Azofra, presidenta del Pacto Mundial de la ONU España sobre sostenibilidad empresarial. “Tenemos un marco normativo muy completo, así como herramientas para ayudar a los actores implicados. Y sobre todo una sociedad que está escuchando y está reclamando respuestas", ha subrayado Pita. “Ahora hace falta pasar del discurso a la acción", ha advertido Arpa.

Una acción para combatir la emergencia climática que requiere la colaboración de todas las administraciones, como ya sucede en ámbitos como la planificación de la red eléctrica, la tramitación de plantas renovables, el reciclaje o la intervención en los bosques como consecuencia de la sequía. “Una cosa es el ruido político que suena, sobre todo en Madrid, y otra la colaboración entre administraciones, que la hay”, ha explicado Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón. Coordinación hay, pero con margen para mejorarla.

Y es que el consejero aragonés y también el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez Rojas, han coincidido en la quema de que el Gobierno central desarrolla actualmente la conferencia sectorial de medio ambiente con las CCAA no con reuniones presenciales ni telemáticas, sino por escrito. “Creemos que es importante el contacto presencial y el debate para la toma de decisiones”, ha indicado el consejero murciano.

Desde el ámbito empresarial, el responsable de Sostenibilidad de Endesa, Jorge Pina, ha subrayado que lo que esperan las compañías de los distintos gobiernos son "objetivos claros y ambiciosos, un marco regulatorio estable que haga atractiva la inversión y dé seguridad jurídica y agilidad administrativa", y por eso ha reclamado una actualización de la regulación para impulsar la electrificación de la economía y acelerar los procesos administrativos.

El turismo y sus límites

El turismo es una actividad que se va a ver claramente condicionada por los efectos del cambio climático, y que sobre el que cabe actuar para adaptarse a esa realidad, para evitar agravarla, y para contener algunos de sus impactos sobre la sociedad y el territorio. “Ibiza no quiere morir de éxito, necesitamos límites”, ha subrayado Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, una isla con sólo 150.000 habitantes, pero que recibe 3,5 millones de visitantes al año. "El turismo se gestiona, no se cuestiona", ha indicado, defendiendo las políticas de la isla para poner coto al turismo descontrolado luchando contra la oferta ilegal de alojamiento y poniendo límites a la entrada de vehículos en temporada alta.

En la misma línea se ha pronunciado Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca. "Nuestro principal modelo económico es el turismo y estamos muy orgullosos, pero no podemos crecer en cantidad. Hemos llegado al límite máximo de plazas turísticas porque la isla no da para más. Tenemos que crecer en calidad", como vía para mejorar la convivencia entre residentes y visitantes y garantizar un turismo sostenible. No obstante, el presidente del Consell de Mallorca ha centrado su intervención en la gestión de una inmigración irregular al alza, reclamando liderazgo al Gobierno central para hacer frente a la situación de nuevas llegadas y de atención a los migrantes que ya llegaron. "No tenemos ni medios económicos, ni espacios, ni medios técnicos, ni materiales para hacer frente a esta difícil situación", ha alertado.

La salud y el bienestar como motor social

Las CCAA tienen en las competencias de sanidad y de servicios sociales un pilar fundamental de su acción y cuya gestión -de muy amplio espectro y muchos ámbitos- debe servir, por un lado, de garantía de la salud y el bienestar de los ciudadanos; y, por otro, de blindaje para la desigualdad entre su población y entre territorios. Todo en un momento de cambios sociales acelerados y en los que se abren nuevos retos para reforzar el estado del bienestar, como la necesidad de combatir la soledad no deseada en un escenario de longevidad creciente de la población.

"La soledad no deseada es la gran epidemia silenciosa de este siglo", han coincidido en destacar Mónica Martínez, consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña; y Gimena Llamedo, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias. Por su parte, Juan Fernández, de Fundación MAPFRE, puso en valor “el potencial” de la generación senior, formada por quienes superan los 55 años: “Tenemos que facilitar que quienes quieran seguir siendo activos después de la jubilación lo puedan hacer”.

Varios expertos han subrayado como imprescindible la innovación para impulsar el servicio de salud pública. Alfonso Alonso, exministro de Sanidad y presidente de Acento; Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid; José María Morera, director de Acceso de Bayer Iberia y Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) han defendido aplicar ya en España la tecnología más innovadora ya testada, el acceso acelerado a los fármacos ya aprobados en Europa y la necesidad de trasladar más recursos para gestionar un sistema nacional de salud.

En paralelo, Marta Rodríguez, decana de la facultad de Ciencias de la Salud de UNIE, Universidad de Planeta Formación y Universidades,ha subrayado la gran formación de los profesionales sanitarios españoles y ha defendido su papel crucial en la atención al paciente. “La tecnología plantea muchísimas ventajas, pero no va a sustituir nunca las competencias transversales. En ningún caso va a agarrar la mano al paciente”.

Por su parte, Marta León, responsable de Nutrición de Campofrío Healthcare, ha defendido llevar la alimentación sana y nutritiva también a población vulnerable, a hospitales o a residencias. La disfagia es un trastorno que dificulta la ingesta de alimentos y que provoca un alto riesgo de malnutrición y atragantamiento, y que lo sufren personas por lo general de edad avanzada. Campofrío Healthcare desarrolla la opción de alimentación oral, natural y de textura modificada para mejorar y tratar el estado nutricional de personas/pacientes mayores que tengan problemas de masticación o deglución. "Queremos un envejecimiento, activo, saludable y digno", ha asegurado.

El foro España 360 ha contado como socios impulsores con Bayer, Campofrío, Endesa, Mapfre, Telefónica, Unie e Iberdrola y el apoyo de los gobiernos de Canarias, Aragón, el Principado de Asturias, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León, la Generalitat de Catalunya, Región de Murcia, Illes Balears, Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura y los Consells de Mallorca y de Ibiza.