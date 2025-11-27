Correos ya vende las balizas V16 autorizadas por la DGT: así pueden comprarse
La obligación de utilizar estos dispositivos de seguridad entra en vigor el 1 de enero de 2026
Correos ha comenzado a comercializar las balizas V16 de preseñalización conectadas, geolocalizables y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) que sustituirán a los triángulos a partir de enero de 2026.
Estas nuevas luces de emergencia, que cumplen con los requisitos técnicos fijados por Tráfico, pueden adquirirse ya en las 2.380 oficinas de la red postal en España, a través de unos 6.000 carteros rurales o directamente en la plataforma Correos Market.
La obligación de utilizar estas balizas entra en vigor el 1 de enero de 2026, fecha en la que comenzará a aplicarse el Real Decreto 1030/2022. La normativa marca la retirada definitiva de los triángulos de señalización en carretera y su reemplazo por los dispositivos V16 conectados.
Cómo son y cómo funcionan las balizas V16
Las balizas V16 están diseñadas para aumentar la seguridad del conductor, ya que permiten señalizar una avería sin necesidad de bajar del vehículo, un aspecto especialmente relevante en vías rápidas. Emiten una luz intermitente visible a más de un kilómetro de distancia y son capaces de resistir condiciones climáticas adversas como lluvia intensa, viento fuerte o niebla.
Cada baliza debe viajar en la guantera del coche y cuenta con un sistema de localización instantánea gracias a un IMEI individual que transmite su posición a la plataforma DGT 3.0. En caso de avería o accidente, el conductor puede activar la señal en pocos segundos mientras los servicios de emergencia reciben información precisa del punto en el que se encuentra el vehículo. Además, el servicio de datos asociado está garantizado hasta el año 2038.
Una de las principales ventajas frente a los triángulos tradicionales es que no requiere que el conductor salga del coche para colocar el elemento de señalización en la calzada, reduciendo así el riesgo de atropello. También son más rápidas de activar, más visibles y permiten una gestión más eficiente del tráfico al ofrecer información en tiempo real a la DGT.
Otros servicios de la DGT en Correos
Correos también ofrece a los ciudadanos la posibilidad de adquirir las etiquetas ambientales de la DGT necesarias para circular por las Zonas de Bajas Emisiones. Están disponibles los cuatro distintivos oficiales: 0 emisiones, ECO, C y B.
La colaboración entre Correos y la DGT incluye asimismo otros trámites que pueden gestionarse en cualquier oficina postal, como solicitar un duplicado del permiso de circulación, pagar multas o pedir informes relacionados con un vehículo.
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- Varios menores propinan una paliza a un hombre en Zaragoza tras reprocharles que vandalizaran bicis
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
- La fórmula del resurgimiento de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y las piezas de ajedrez de Alex Ferguson
- ¿Qué está pasando en San José con las peleas y agresiones violentas?
- Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: “No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador”