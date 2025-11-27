Correos ya vende las balizas V16 autorizadas por la DGT: así pueden comprarse.

Correos ha comenzado a comercializar las balizas V16 de preseñalización conectadas, geolocalizables y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) que sustituirán a los triángulos a partir de enero de 2026.

Estas nuevas luces de emergencia, que cumplen con los requisitos técnicos fijados por Tráfico, pueden adquirirse ya en las 2.380 oficinas de la red postal en España, a través de unos 6.000 carteros rurales o directamente en la plataforma Correos Market.

La obligación de utilizar estas balizas entra en vigor el 1 de enero de 2026, fecha en la que comenzará a aplicarse el Real Decreto 1030/2022. La normativa marca la retirada definitiva de los triángulos de señalización en carretera y su reemplazo por los dispositivos V16 conectados.

Venta de una baliza V16 en una oficina de Correos. / CORREOS

Cómo son y cómo funcionan las balizas V16

Las balizas V16 están diseñadas para aumentar la seguridad del conductor, ya que permiten señalizar una avería sin necesidad de bajar del vehículo, un aspecto especialmente relevante en vías rápidas. Emiten una luz intermitente visible a más de un kilómetro de distancia y son capaces de resistir condiciones climáticas adversas como lluvia intensa, viento fuerte o niebla.

Cada baliza debe viajar en la guantera del coche y cuenta con un sistema de localización instantánea gracias a un IMEI individual que transmite su posición a la plataforma DGT 3.0. En caso de avería o accidente, el conductor puede activar la señal en pocos segundos mientras los servicios de emergencia reciben información precisa del punto en el que se encuentra el vehículo. Además, el servicio de datos asociado está garantizado hasta el año 2038.

Una de las principales ventajas frente a los triángulos tradicionales es que no requiere que el conductor salga del coche para colocar el elemento de señalización en la calzada, reduciendo así el riesgo de atropello. También son más rápidas de activar, más visibles y permiten una gestión más eficiente del tráfico al ofrecer información en tiempo real a la DGT.

Otros servicios de la DGT en Correos

Correos también ofrece a los ciudadanos la posibilidad de adquirir las etiquetas ambientales de la DGT necesarias para circular por las Zonas de Bajas Emisiones. Están disponibles los cuatro distintivos oficiales: 0 emisiones, ECO, C y B.

La colaboración entre Correos y la DGT incluye asimismo otros trámites que pueden gestionarse en cualquier oficina postal, como solicitar un duplicado del permiso de circulación, pagar multas o pedir informes relacionados con un vehículo.