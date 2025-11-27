Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras registrar el convento

Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Belorado.

Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Belorado. / EFE

EFE

Valladolid

La Guardia Civil ha detenido esta tarde a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado, tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos), según han informado a EFE fuentes de la investigación.

