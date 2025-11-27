Sergi Guillot anima a seguir construyendo una “esfera pública cada vez más capilar y plural”

Prensa Ibérica arranca su tercera y última jornada del foro España 360, un encuentro celebrado en Madrid en el que las comunidades autónomas se encuentran en el centro del diálogo y la reflexión. Un espacio que da voz a diferentes presidentes autonómicos y consejeros, así como empresarios y expertos, con el fin de abordar algunos de los grandes desafíos que afronta el país en su diversidad territorial.

El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, afirma que este primer foro es "un ejercicio de reconocimiento mutuo de extraordinaria importancia". Esto se debe, en primer lugar, a la importancia de la comunicación y de los medios, en un mundo como en el que vivimos hoy en día, que es “complejo y polarizado”, indica.

A este respecto, señala a la desinformación “como el principal problema que vivimos como sociedad”, citando el estudio del World Economic Forum. “Esa desinformación nos aleja, nos polariza y nos impide de alguna forma crear la esfera pública que con nuestro empeño intentamos crear”, manifiesta.

En otro orden de cosas, Guillot pone de relieve la buena “participación y el reconocimiento por parte de todos” que ha tenido este foro, que cuenta en la jornada, entre otros, con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, los presidentes autonómicos Adrián Barbón (Asturias), Marga Prohens (Baleares) y Salvador Illa (Cataluña), y expresidentes regionales como Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana), José Montilla (Cataluña) y Uxue Barkos (Navarra).

En una jornada que centrará el diálogo en vivienda y empleo, Sergi Guillón ha aludido a unas palabras del economista Tomas Piketty en las que afirma que “cuando los jóvenes se enfrentan al mismo tiempo a la inseguridad laboral y a una vivienda asequible pierden la sensación de que la sociedad les ofrece un lugar, y esto alimenta la rabia política y la polarización”.

El director general de Prensa Ibérica ha recordado que los medios de comunicación “contribuyen a la creación de la idea de España a través de la construcción de la esfera pública, un lugar donde, pese a nuestras diferencias discutimos, pero lo hacemos con un marco mental común, a través de informaciones, noticias y opiniones, pero respetándonos”.

“Para construir esta esfera pública de diálogo, de respeto, de construcción de soluciones y para poder celebrar el primer encuentro de la España 360 hacen falta casi 50 años de construcción de un grupo editorial que ha sabido entender cada lugar, dar libertad a los periodistas para que hagan su trabajo y de una forma humilde y prudente, pero también ambiciosa, jugar el rol de la vertebración de España”, destaca. “Desde la diferencia de sus diferentes territorios, pero siempre con un proyecto común”, añade.

Asegura que “todos los medios de comunicación construimos esa esfera pública”, pero que “Prensa Ibérica lo hace de una manera particular y específica, muy concreta y distinta”. Y lo hace de una forma que va “de lo local a lo nacional, de lo particular a lo compartido” con la que el grupo construye su “capilaridad”.

El director general explica que esa capilaridad es precisamente lo que “nos acerca a los lugares, a las personas y a los problemas”. De esta forma Prensa Ibérica consigue su propósito, que no es otro, en palabras de Sergi Guillot, que “la pluralidad, una característica principal con la que alimentamos a esa esfera pública”.

"Gracias a todas las personas que nos ayudáis a construir esta esfera pública cada vez más capilar, más plural y tan extraordinaria", concluye.