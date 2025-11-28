Decenas de profesionales divulgan el SOS de la salud mental infantil y juvenil

Falta de profesionales, burocratización, desigualdades territoriales, protocolos obsoletos, insuficiencia de recursos y descoordinación. Estas son algunas denuncias planteadas en el manifiesto que avanzó SanaMente, en el que decenas de profesionales de centros de salud mental infantil y juvenil de toda Catalunya lanzan un SOS sobre su situación. Una vivencia que se agrava ante el aumento de la demanda de atención en los últimos años por parte de niños y adolescentes.

"Por una mejora realista y sostenible de la atención pública en salud mental infantil y juvenil", es el encabezamiento de un largo documento, con un tono propositivo, en el que se denuncia, entre otras cuestiones, que "la falta de profesionales especializados" es uno de los principales tapones del sistema, lo cual "no solo pone en riesgo la calidad de la atención, sino que también impacta directamente en el bienestar de los equipos" profesionales. Los implicados en este manifiesto han decidido constituir una plataforma de profesionales, que se reunirán con el Departamento de Salud. "Sabemos que no hay soluciones fáciles pero consideramos muy positivo que se abra un diálogo", ha explicado Josep Checa, uno de los promotores de la iniciativa, dado que el Departament se ha abierto a interlocutar con esta nueva plataforma de profesionales.

Un Departament "desconectado de la realidad"

Otro de los problemas definidos por el manifiesto es que los diferentes programas que implanta el Departamento de Salud "son grandes iniciativas y presentan objetivos relevantes, pero a menudo están desconectados de la realidad asistencial de los equipos".

El manifiesto se ha presentado en el marco de unas jornadas de debate, organizadas por profesionales de la mayoría de los CSMIJ de Catalunya (Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil), que llevan meses elaborando sus propuestas y denuncias. Entre ellas, unos criterios de gravedad no correctos, falta de coordinación adecuada con la Atención Primaria, insuficiencia de recursos e inexistencia de diálogo.

Un sistema taponado

El texto, fruto de un trabajo de varios meses, describe como el actual sistema de salud mental en menores está saturado. "Este modelo solo puede funcionar si se refuerzan los equipos de atención primaria", reclama, para poder "abordar adecuadamente los problemas leves y moderados", que son la mayoría. Sin estos recursos, "muchas de estas situaciones acaban agravándose y esto hace crecer las listas de espera de los CSMIJ y mantiene un sistema sanitario demasiado reactivo y poco preventivo". Los profesionales consultados por SanaMente describieron ya como las listas de espera son de una media de dos meses para atender los casos que llegan a los centros de salud mental infantiles.

Batería de demandas

Por ello los profesionales -psiquiatras, psicólogos y otros integrantes de los CSMIJ- reclaman una financiación que permita plantillas suficientes (denuncian numerosos abandonos de profesionales) y la fidelización de los profesionales. También que la exigencia de resultados vaya vinculada a los recursos necesarios para conseguirlos; adaptar los criterios de gravedad a las especificidades de la infancia: simplificar las cargas burocráticas, y también "mecanismos estables de diálogo entre profesionales y gestores":

La atención a los menores, en riesgo

El documento alerta de que estas insuficiencias "ponen en riesgo la calidad y la sostenibilidad de la atención", en un contexto, además, de incremento de las peticiones de ayuda por problemas de salud mental en niños y adolescentes. "Ante esta situación, no basta con medidas puntuales, hacen falta estrategias estructurales y valientes, basadas en la evidencia científica y en el conocimiento acumulado por los equipos que sostienen el sistema cada día".