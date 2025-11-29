La Fundación ”la Caixa” eleva su presupuesto a 19M€ para acción social

El Gobierno de Aragón y la Fundación ”la Caixa” han reafirmado su alianza para impulsar la acción social en la comunidad el próximo año. El acuerdo marco, firmado en Zaragoza por el presidente aragonés, Jorge Azcón, y el presidente de la entidad, Isidro Fainé, refuerza la colaboración en ámbitos como la acción social, la educación y la cultura. Gracias a este convenio, la Fundación ”la Caixa” dedicará a Aragón 19 millones de euros en 2025, un millón más que el ejercicio anterior.

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio, destacan los de colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo a colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

La divulgación de la cultura y de la ciencia, a través de CaixaForum Zaragoza; la programación de exposiciones y actividades itinerantes; el apoyo a la comunidad educativa; la formación de los jóvenes; y las convocatorias de investigación biomédica son otras de las líneas de trabajo en Aragón.

«La inversión de la Fundación ”la Caixa” en Aragón ha aumentado progresivamente en los últimos años, reforzando nuestro vínculo histórico con la comunidad y con sus ciudadanos. Esto nos permite intensificar nuestra acción social con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficiente a los retos sociales del momento, siempre en colaboración con el Gobierno de Aragón y con las entidades sociales aragonesas, que son quienes mejor conocen las necesidades específicas del territorio», ha explicado Isidro Fainé. Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón Jorge Azcón, ha querido destacar que “el trabajo y la importancia de la colaboración público privada en acción social es determinante para generar un impacto social más profundo y duradero. La unión de esfuerzos entre administraciones, empresas, fundaciones y entidades sociales incrementa nuestra capacidad de acción. Por ello, este Gobierno ha hecho una apuesta total por las políticas sociales y agradecemos que entidades como Fundación ´La Caixa´ amplíen su presupuesto destinado a estos proyectos”.

Proyectos prioritarios

Algunos de los proyectos prioritarios que dan cuenta del compromiso de la entidad son los siguientes. CaixaProinfancia, programa estratégico de la entidad que se desarrolla con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil que se perpetúa en las familias con menos recursos, está dirigido a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en riesgo o en situación de exclusión. En Aragón, CaixaProinfancia atendió en 2024 a 4.284 niñas y niños y 2.436 familias, con un presupuesto de casi 5 millones de euros.

En el ámbito laboral, los proyectos de integración, entre los que destaca el programa Incorpora, se centran en fomentar la contratación de colectivos con dificultades especiales para encontrar un empleo, como personas con discapacidad, desempleados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género o personas migradas, entre otros. A lo largo de 2024, se facilitaron un total de 1.214 puestos de trabajo en Aragón gracias a la colaboración de 475 empresas de la comunidad.

En el campo sociosanitario, el programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que busca mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran en el final de su vida, así como a sus familias, llegó a 1.026 pacientes y 1.335 familiares gracias a los tres equipos presentes en Aragón durante 2024.

También destaca la participación de 19.565 usuarios en las 629 actividades impulsadas por el programa de Personas Mayores para promover el envejecimiento activo y saludable, desarrolladas en los 25 centros en los que se implementa este programa.

Asimismo, las Convocatorias de Proyectos Sociales han apoyado 41 proyectos de entidades de Aragón, con una inversión de más de un millón de euros el año pasado.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación ”la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2024 se facilitaron 106 de estas ayudas, con una inversión de 440.000 euros por parte de la Fundación.

Más de 260.000 visitantes

En el terreno de la divulgación de la cultura, la Fundación” la Caixa” promueve el desarrollo individual y colectivo a través de su programación cultural en Aragón. A lo largo de año pasado, CaixaForum Zaragoza recibió un total de 263.762 visitantes, y se organizaron dos muestras itinerantes, que sumaron más de 100.000 visitantes.

La Fundación también promueve el acercamiento de las humanidades, las artes escénicas y la música a los ciudadanos aragoneses a través de conciertos participativos y conciertos escolares.

En el ámbito educativo, el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación ”la Caixa”, llegó en 2024 a 77.049 escolares y 7.845 docentes de 357 escuelas de Aragón. La concesión de becas para ampliar estudios es otro objetivo destacado de la entidad en la comunidad.