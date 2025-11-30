León XIV llega al Líbano para la segunda parte su primera gira internacional

El papa León XIV llegó este domingo a Beirut procedente de Turquía para una visita de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo.

El avión papal aterrizó poco antes de las 15.40, hora local (14.40 en horario peninsular español), en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, donde el pontífice será recibido con honores militares en presencia de numerosas autoridades religiosas y políticas del Líbano. Grupos reducidos de personas se congregaron en los alrededores del aeródromo para darle la bienvenida, pese a las fuertes lluvias que se registran este domingo en la capital libanesa.

León XIV se dirigirá directamente al Palacio Presidencial a las afueras de la ciudad, donde mantendrá un encuentro con el jefe de Estado libanés, Joseph Aoun, seguido de sendas reuniones con el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri. La segunda y tercera jornada de su estancia en el Líbano incluirán una visita a la tumba del santo maronita más conocido del país, San Charbel, en Annaya; un encuentro ecuménico interreligioso en el centro de la capital y una misa multitudinaria en la que se esperan más de 100.000 personas.

El Papa llega a un Líbano aún golpeado por la violencia un año después del final formal de la guerra con Israel, a lo que se suma una delicada situación económica y una inestabilidad general.