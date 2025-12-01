Jorge Fernández desvela cómo ha sido enfrentarse a la enfermedad de lyme, que le llevó a perder más de 10 kilos

"Tuve un par de añitos chunguillos, pero afortunadamente ya estoy bien". Así lo ha reconocido el popular presentador Jorge Fernández en Las Palmas de Gran Canaria durante el Atresplayer Day, en alusión a la enfermedad de lyme que padece. El también actor y modelo alicantino aprovechó su exposición pública para visibilizar esta patología que afecta a 15 personas por cada 100.000 habitantes.

La enfermedad de lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas que cada año incorpora a 150 nuevas personas diagnosticadas, según datos oficiales. Los síntomas iniciales incluyen un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, pero, en caso de no tratarse, se puede extender a articulaciones, corazón y sistema nervioso.

"Lo pasé muy mal, pero ahora, habido pasado todo eso, es cuando dice 'no hay mal que por bien no venga', porque me ha enseñado muchas cosas y he aprendido mucho sobre salud, sobre cómo pasar momentos difíciles", dijo el presentador ante las cámaras.

Ahora "estoy muy bien" y no duda en "ponerlo todo en positivo" porque "gracias a mi enfermedad, que es muy difícil, he ayudado a mucha gente para que pueda salir adelante, porque la enfermedad de lyme no era nada conocida y ahora la enfermedad se conoce".

De hecho, una de las facetas más complicadas de la enfermedad de lyme es su diagnóstico, pues su cuadro clínico coincide con muchas otras y en la jerga médica se la conoce como "la gran imitadora". En su contra también juega que se producen muchos falsos positivos.

De hecho, el modelo desveló que ha recibido multitud de mensajes de personas que la padecen y que les ha recomendado su médica, tantas que "la médico que me llevó a mí ahora no tiene cita hasta el año que viene y era una tía que tenía la consulta prácticamente libre porque el lyme casi no se conocía".

Cuando Fernández dio a conocer que había sufrido esta enfermedad, confesó que había perdido más de 10 kilos porque los médicos no daban con la tecla de lo que le pasaba y, aunque ya ha superado los efectos más virulentos y nocivos, le va a acompañar el resto de su vida.

"En teoría es una enfermedad que es crónica", confesó el año pasado en Espejo Público donde, además, recomendó ir al médico si "notas la picadura, que es una mancha roja que alrededor tiene un halo menos rojo", aunque aclaró que cada vez que te pique una garrapata no tienes por qué contraer esta enfermedad. "Solo ocurre cuando la garrapata que te ha picado estaba infectada, generalmente por un venado", concluyó.