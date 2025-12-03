Alerta sanitaria por un calendario de Adviento de una conocida marca de chocolates vendido en Aragón
La Aesan ha advertido a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, soja, avellanas, frutos de cáscara, huevo, trigo y gluten de la venta de un calendario de Adviento con esos ingredientes sin informar en castellano
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, soja, avellanas, frutos de cáscara, huevo, trigo y gluten de la venta de un calendario de Adviento con esos ingredientes sin informar en castellano.
El producto afectado es el calendario de adviento Milka Pop-Up 3D (el modelo que contiene una miniatura de árbol de Navidad para montar en 3D), vendido por Mondelēz International, con el lote CWS1252831, con fecha de consumo preferente para el 31 de marzo de 2026 y código de barras 7622202013584.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, si bien la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
La Aesan ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los anteriores productos se abstengan y que puedan tener el artículo en sus casas, se abstengan de consumirlo, no obstante, ha reiterado que su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de población.
En un comunicado, la propia empresa Mondelēz International ha destacado que se trata de una incidencia ante la ausencia del etiquetado en idioma español y que el listado de ingredientes y alérgenos es el que se comercializa habitualmente en España.
Por este motivo, la compañía ha puesto a disposición en español el listado de ingredientes del producto, con sus alérgenos, para prevenir cualquier incidencia a los consumidores que pudieran ser alérgicos y/o intolerantes.
Mondelez International ha confirmado en el comunicado que esta situación afecta únicamente a este lote específico mencionado, el resto de los productos de Milka y de la oferta de Mondelēz España no están afectados por esta incidencia.
