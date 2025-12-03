Una de cada tres españolas ha sufrido violencia machista por parte de su pareja o expareja

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado este miércoles la macroencuesta de violencia de género 2025, que actualiza los datos de la edición de 2019. El estudio indica que el 30,3% de las mujeres residentes en España, mayores de 15 años, ha experimentado al menos un tipo de violencia física, sexual, económica o psicológica, por parte de su pareja o expareja.

En concreto, el 9,2% de las encuestadas ha padecido violencia física de su pareja y el 7,7% violencia sexual. La macroencuesta también muestra que el 19,8% de las mujeres que ha sufrido violencia física y/o sexual afirma que esta violencia ha tenido lugar solo una vez, frente al 76,9% que asevera que ha sucedido en más de una ocasión. Además, entre las que lo han sufrido en más de una ocasión, el 39,2% asegura que la violencia ha durado más de 5 años.

"Los datos de la macroencuesta demuestran que el machismo es una realidad transversal y estructural, que condiciona la vida de muchas mujeres. Es una violencia crónica en nuestra sociedad", ha denunciado la ministra.

Violencia económica

El 11,7% de las encuestadas ha soportado violencia económica por parte de la pareja en algún momento de su vida. Esta violencia incluye conductas tan diversas como, entre otras, usar las tarjetas de crédito de la mujer o pedir préstamos a su nombre sin su consentimiento; impedirle el acceso a la cuenta bancaria; no permitirle trabajar o estudiar fuera del hogar; impedirle realizar compras necesarias; controlar de forma excesiva el gasto que realiza; no pagar facturas o la hipoteca que están a nombre de ambos, sin informar de ello a la mujer.

Este trabajo, impulsado por la Delegación, revela, asimismo, que al 11% de las mujeres que tienen hijos o hijas, su expareja no le ha pagado el importe correspondiente a la pensión alimenticia en al menos una ocasión.

Violencia psicológica

La macroencuesta difundida hoy indica, de otro lado, que el 20,9% de las mujeres residentes en España ha sufrido violencia psicológica emocional de la pareja en algún momento y el 25,1% violencia psicológica de control.

Si se suman todas las violencias, la física, la sexual, la económica y la psicológica, el 30,3% de las mujeres ha experimentado al menos un tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. En concreto, el 17,2% de las mujeres que tienen pareja en la actualidad afirma haber sufrido algún tipo de violencia de esta pareja y el 40,4% de parejas pasadas.

La encuesta también remarca que la violencia psicológica o la económica están presentes en prácticamente todas las relaciones en las que hay violencia física y/o sexual, con exactitud, en el 95,6% de los casos.

Los resultados de la macroencuesta apuntan que las mujeres que responden que es su pareja actual quien toma todas las decisiones económicas y financieras, tienen cinco veces más riesgo de sufrir violencia de la pareja actual que quienes hablan y deciden en común.

En ese sentido, el 38,5% de las mujeres que asegura que es su pareja actual la que toma esas decisiones, ha padecido violencia física, sexual o emocional de esta pareja. Esta prevalencia es muy superior a la que tiene el resto de mujeres: son el 7,3% de las que toman esas decisiones en común con la pareja actual, el 11,3% de las que toman ellas todas las decisiones y el 15,7% de quienes contestan que ellas deciden algunos gastos y su pareja actual otros.

Denuncias

El 16,8% de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja manifiesta haber denunciado esas conductas. En el caso de la violencia ejercida por la pareja actual, el 75,1% de las denuncias fueron interpuestas por la propia mujer y el 24,9%, por otra persona o institución, mientras que en las denuncias de la violencia de parejas pasadas, el 89,9% fueron puestas por la mujer y el 10,1%, por otra persona o institución.

Rupturas

Este trabajo indica que el 67,7% de las mujeres víctimas de violencia por parte de alguna pareja pasada terminó la relación como consecuencia de esos episodios violentos. Entre las mayores de 75 años ese porcentaje se rebaja hasta el 26%.

Denunciar la violencia, buscar ayuda en algún servicio oficial o hablar de lo sucedido con personas cercanas, son acciones que incrementan en todos los casos las posibilidades de acabar con la relación violenta: el 73,3% de las mujeres que ha denunciado o buscado ayuda formal o informal debido a la violencia de parejas pasadas, rompió la relación. Este porcentaje desciende hasta el 43,0% entre las que ni denunciaron ni buscaron ayuda formal ni hablaron de la violencia con nadie de su entorno. Esto remarca que cualquier tipo de actuación relacionada con compartir lo sucedido repercute positivamente en la salida de la violencia.

También se estima que, en el momento de la realización del trabajo de campo, entre 1.197.360 y 1.824.875 personas menores de edad vivían en hogares en los que la mujer estaba sufriendo algún tipo de violencia en la pareja.

Consecuencias

El 73,5% de las mujeres que ha vivido violencia física, sexual o emocional de la pareja y el 82,6% de las que ha padecido violencia física y/o violencia sexual, ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de esta violencia y el 48,4 ha tenido lesiones físicas. Además, el 43,1% de las que han tenido lesiones físicas o consecuencias psicológicas traslada que en la actualidad sigue teniendo secuelas físicas o psicológicas.

La violencia en la pareja tiene consecuencias en la salud de las mujeres que perduran en el tiempo, aunque la violencia haya finalizado. La probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es casi 11 veces mayor entre las que ha padecido violencia física o sexual que entre las que nunca han sufrido violencia en la pareja.

Violencias sexuales

Por otra parte, este trabajo analiza las violencias sexuales que ocurren fuera de la pareja. El 14,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de la vida y el 7,4% la han sufrido en la infancia. El 3,1% de las mujeres ha sido víctima de una violación. La mayor parte de las violaciones son cometidas por hombres que la mujer conocía de forma previa a la agresión. El 23,1% de los agresores fueron familiares, el 62,7% amigos o conocidos y el 12% desconocidos. Igualmente, el 10,4% de las mujeres que ha soportado violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, sufrió agresiones en las que participó más de una persona.

La encuesta revela también que el 64,6% de las mujeres víctimas de violencia sexual fuera de la pareja, ha contado lo sucedido a alguna persona de su entorno y que el 53,8% ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de los episodios de violencia (77,1% entre las víctimas de una violación). La probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es casi 13 veces mayor entre las mujeres que han sido víctimas de una violación que entre las que nunca han sufrido violencia sexual fuera de la pareja.

Acoso sexual

Sobre el acoso sexual, la macroencuesta refleja que el 36,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, el 16,2% durante la infancia y en el 71,3% de los casos el agresor fue un hombre desconocido.

En lo relativo al acoso sexual facilitado por la tecnología, el 9,4% de las mujeres (2.005.630) manifiesta haber recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual que les han hecho sentirse ofendidas, humilladas o intimidadas; al 2,9% (621.006) alguien les ha obligado a ver material pornográfico contra su voluntad o les ha mostrado o enviado imágenes o fotos sexualmente explícitas que les han hecho sentirse ofendidas, humilladas o intimidadas; y al 2,1% (443.298) alguien les ha insistido, amenazado o coaccionado para que enviasen fotos o vídeos eróticos o sexuales de ellas en contra de su voluntad. El 0,8% (161.038) ha sufrido que alguien haya compartido, difundido o subido a internet, vídeos o fotos de ellas de contenido erótico o sexual, reales o manipuladas, sin su consentimiento.

Acoso no sexual y digital

Por último, el 16,4% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha padecido acoso no sexual y el 55,5% ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de este. El 30,7% de las mujeres que ha soportado acoso sin connotaciones sexuales, cita como agresor a un hombre con el que han mantenido una relación de pareja o una relación afectivo-sexual esporádica o puntual.

Se calcula que el 12,2% de las mujeres ha sido objeto de acoso digital, con o sin connotaciones sexuales, en algún momento de sus vidas. Las mujeres más jóvenes son las que más lo han sufrido: 34,5% de quienes tienen entre 18 y 24 años.