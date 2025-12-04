El basket que cambia comunidades: Endesa impulsará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa

Cancha Solidaria Endesa celebra una nueva edición, con un presupuesto de 50.000 euros, después de centrarse en 2025 en el impulso de iniciativas vinculadas con la reconstrucción de equipamientos deportivos, en Valencia, que hubieran sido afectados por la DANA de octubre de 2024. La campaña sigue impulsando el deporte, y en concreto el basket, como una herramienta de cambio social positivo.

De nuevo, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), y en esta ocasión, las comunidades del baloncesto de todos los rincones del país pueden presentar su candidatura, de modo que aspiren a obtener financiación para iniciativas y proyectos, que pueden ser presentados tanto de forma individual como a través de asociaciones, clubes, etc.

Una nueva edición que continúa el camino iniciado en 2015, año desde el que Endesa ha lanzado diversas iniciativas para escuchar a la comunidad del baloncesto, para recabar sus proyectos sociales y para apoyarlos con recursos que van desde lo económico hasta la asesoría técnica, incluyendo acceso a medios de comunicación y visibilidad en redes sociales, entre otros.

Un premio de 10.000 euros para las iniciativas finalistas

Todos los proyectos pueden presentar su candidatura en Cancha Solidaria Endesa del 25 de noviembre al 22 de diciembre de 2025. Tras la valoración de un jurado, que elegirá a 10 finalistas, el voto popular seleccionará a los 5 ganadores que obtendrán 7.500 euros. Además, los ganadores podrán conseguir 2.500 euros de financiación adicional y podrán seguir recibiendo apoyo económico de la comunidad hasta el final del proceso.

Cancha Solidaria Endesa igualará esos 2.500 euros en donaciones a través del matchfunding de la plataforma, pero los proyectos podrán seguir con su difusión, recibiendo donativos hasta que haya concluido la fase de recaudación. De este modo, el proyecto contempla que sea posible contribuir a los proyectos mediante la compra de recompensas, como pueden ser camisetas firmadas por estrellas de la Liga Endesa, de la Liga Femenina Endesa o de las selecciones españolas tanto masculina como femenina o experiencias únicas con sus clubes y jugadores favoritos, etc.

El patrocinio hecho con un propósito

La campaña forma parte de la estrategia de patrocinio con propósito de Endesa, que se sirve de la capacidad de la compañía y el poder transformador del deporte para intentar aportar algo positivo a la sociedad, al mismo tiempo que genera un impacto social relevante.

Cancha Solidaria Endesa es una iniciativa que da continuidad al compromiso demostrado por la compañía, al mismo tiempo que recoge las lecciones aprendidas, durante diez años, en la parte más social del baloncesto. El proyecto es el siguiente paso después de iniciativas como History Basket Lover y Liga Endesa de Corazón.

El compromiso existe desde 2015, año en el que surgieron los primeros proyectos sociales nacidos del baloncesto, como Ecoballution, que transforma en redes de baloncesto redes pesqueras; Academia 675, o la materialización del sueño de Berni Rodríguez de hacer una academia de baloncesto para personas con diversidad funcional; o Baskonia Mixed Ability, proyecto de baloncesto integrador de Baskonia 2025. A esas iniciativas hay que añadir los proyectos de Basket Institution de la exjugadora María Pina o del Club de Baloncesto Algemesí, que fueron algunos de los que ayudaron a reconstruir el baloncesto de base en Valencia.

Siguiendo esa misma línea de patrocinio, propósito e impulso social, Endesa promueve desde el año 2020 Basket Girlz, que pretende paliar el abandono temprano del basket por parte de jugadoras, llevando a cabo distintas iniciativas y planes de acción.