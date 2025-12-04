Una comisión vaticana rechaza el diaconado femenino pero se abre a crear ministerios para mujeres

El tan esperado acceso de las mujeres al diaconado (paso previo al sacerdocio) no ocurrirá. Al menos, por ahora. Esta es la principal conclusión del informe de la comisión vaticana creada por el difunto papa Francisco con el fin de estudiar la cuestión, según ha difundido este jueves la Oficina de Prensa del Vaticano. Aún así, la decisión no se considera "definitiva" y se recomienda un estudio más profundo del asunto, se lee en el documento.

La información se conoce después que de que, ya en septiembre pasado, el papa León XIV afirmara en un libro-entrevista que modificar la postura de la Iglesia católica sobre el diaconado no estaba entre sus planes. Lo que, como se ha conocido ahora, coincidió con la fecha de envío a León XIV de las conclusiones del informe de parte de la mencionada comisión.

De hecho, la comisión, presidida por el cardenal italiano Giuseppe Petroccchi y cuyo trabajo se ha llevado adelante en secreto, habría enviado formalmente sus conclusiones al Papa, hechas públicas ahora por voluntad de León XIV, el pasado 18 de septiembre. Un documento, este, en el que también se incluyeron las argumentaciones de la segunda sesión del gran Sínodo de obispos celebrado en octubre de 2024, durante el cual la cuestión ya había sido una de los temas que más rechazo habían suscitado por parte del clero.

Intensa dialéctica

Aún así, en la síntesis del documento, el propio Petroccchi sí reconoce la "intensa dialéctica" entre las dos orientaciones teológicas, es decir, las discrepancias entre los favorables y contrarios al diaconado femenino, siendo que ha sido los primeros los que —al menos en este momento— han perdido la partida.

"La primera afirma que la ordenación del diácono es para el ministerio y no para el sacerdocio: 'este factor abriría el camino hacia la ordenación de diaconisas'", ha resumido, en esta línea, el medio vaticano Vatican News.

"La segunda, en cambio, insiste 'en la unidad del sacramento del orden sagrado, junto con el significado de los tres grados que lo constituyen, y rechaza la hipótesis del diaconado femenino: señala, además, que si se aprobara la admisión de las mujeres al primer grado del orden, resultaría inexplicable su exclusión de los demás'", ha añadido.

¿Nuevos ministerios?

Por todo ello, de acuerdo con Petroccchi, sería necesario un estudio más en profundidad, en particular para realizar "un riguroso y amplio examen crítico realizado sobre el diaconado en sí mismo, es decir, sobre su identidad sacramental y su misión eclesial, aclarando algunos aspectos estructurales y pastorales que actualmente no están enteramente definidos".

Más aún, la comisión sí menciona la posibilidad de crear nuevos ministerios específicos para las mujeres, según la síntesis difundida por El Vaticano. Sin embargo, no hay explicación alguna sobre cómo esto debería realizarse ni qué atributos tendrían estos supuestos nuevos ministerios femeninos.