En Andalucía

Condenado a 20 años de cárcel el acusado de atropellar mortalmente a su pareja en Jaén

La sentencia considera al acusado autor de un delito de asesinato, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco

La Audiencia Provincial de Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva / EP

EFE

Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 20 años y un día de prisión a M.Q.S. el hombre declarado culpable de atropellar mortalmente a su pareja, reportera gráfica en Huelva, en junio de 2021 en Marmolejo (Jaén).

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera al acusado autor de un delito de asesinato, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco, tal y como recogió el jurado popular en su veredicto, y además de la pena de prisión le impone la prohibición de aproximarse a los familiares de la víctima en cualquier lugar donde se encuentren por tiempo de 10 años.

Conforme a lo dictaminado por unanimidad por los miembros del jurado en su veredicto, se considera probado que el acusado y la víctima iniciaron una relación sentimental aproximadamente en julio del 2020 y que el 12 de junio de 2021, ella se desplazó desde Huelva a Marmolejo para pasar el fin de semana con él, y después de cenar y pasar una noche de copas en la zona de ocio de la localidad, la pareja se despidió de unos amigos y fue hasta un olivar propiedad de él, donde llegaron a las 3:06 horas.

Una vez allí, los dos miembros de la pareja se apearon por separado del vehículo con el propósito de orinar. Ella lo hizo en una zona a la altura de la parte trasera derecha del coche, comenzando después a vomitar situándose delante del frontal a la altura del neumático derecho, en posición agachada, ligeramente inclinada.

Según el jurado, ha quedado probado que el acusado, cuando volvió a subir al coche "tenía conocimiento de que ella estaba delante" por la visibilidad que proporcionaba el vehículo y que "tuvo intención de causar la muerte" cuando movió el mismo, constatado por las pruebas que "aceleró en repetidas ocasiones para pasar por encima del cuerpo".

