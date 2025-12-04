Unos expertos afirman que el precio del agua doméstica en España debería duplicarse: "Existe riesgo"

El precio del agua doméstica en España, de los más bajos de Europa --actualmente es de 2,23 euros por metro cúbico (euro/m3)--, debería duplicarse hasta los 4,69 euro/m3, en línea con otros países europeos, para poder cubrir el déficit de inversión en agua urbana, que alcanza los 4.485 millones de euros, según el sector.

Así lo ha argumentado la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) este miércoles en la presentación de su XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento 2025, donde ha detallado que el precio del agua en España está entre los seis más bajos en comparación con otros países europeos, donde la media es de 4 euro/m3.

El informe indica que, pese al esfuerzo de los operadores --que han duplicado su inversión hasta los 2.415 millones anuales--, la renovación de infraestructuras continúa por debajo de los estándares necesarios ya que solo se sustituye el 0,54% de la red de abastecimiento y el 0,12% de la de saneamiento, frente al 2% recomendado para garantizar su vida útil.

El estudio calcula que el consumo por habitante al día asciende a 121 litros y, de media, cada persona gasta 115 euros al año, lo que equivale al 0,84% del presupuesto medio familiar, según datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.

Esta cifra está "muy por debajo" de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (3% solo para abastecimiento), como ha asegurado en rueda de prensa el presidente de DAQUAS, Jesús Maza. Por ello, a su juicio, en el precio del agua también se "debería contar con la innovación", ya que las directivas europeas actuales exigen niveles más altos de calidad del agua y de trazabilidad, lo que implica una inversión para la renovación de sistemas y tuberías, que podrían sostenerse entre 500 y 1.000 años.

Requisitos mínimos

En este sentido, la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU) establece requisitos mínimos para la recogida y tratamiento de aguas residuales. También obliga a tener un Plan sanitario del agua que, como ha precisado Maza, ya cuentan "el 83% de los gestores". Para realizar este informe, se ha analizado la actividad de 350 entidades colaboradoras de la asociación, encargadas de dar este servicio a 36,44 millones de personas --lo que equivale al 75% de la población-- en 1.784 municipios durante el año 2024.

Como ha recordado Maza, el agua es de titularidad pública pero su gestión es de competencia municipal, por lo que el precio varía en cada comunidad autónoma. En este punto, ha insistido en que el agua, en un país como España, es un recurso "escaso" pues está en una zona "altamente sensible a sequías y desertificación", en referencia a la dana en Valencia o a los incendios de este verano, que han demostrado que hay que "estar preparados frente a los eventos extremos del cambio climático".

El estudio detalla que el abastecimiento, por ejemplo, está repartido entre sector público (35%), privado (33%), entidades mixtas (22%) y municipales (10%), aunque las depuraciones aún se concentran en el sector público (66%).

De este modo, DAQUAS ha depurado 4.148 hectómetros cúbicos de agua (hm3) en 2024 aunque, para Maza, "el mayor reto" es la reutilización, que fue el año pasado de 735 hm3, equivalente al 18,7% del agua suministrada,. Además, el 65% del agua suministrada es superficial, el 25% es subterránea y 10% desalada. En cuanto al uso, ha recaído en gran parte (66%) en hogares, mientras que el 20% se ha destinado a instalaciones industriales, y 14% en "otros".

En materia de sostenibilidad, transición energética y economía circular, el informe también revela que el 86% de los operadores calcula su huella de carbono y el 80% aplica planes de mitigación. La generación de energía renovable en el ciclo urbano asciende a 705 GWh anuales, impulsada principalmente por el biogás producido en las estaciones depuradoras.