La IA ya cambia el trabajo diario, pero las empresas no están preparadas

Hace tres años que la IA se estableció en nuestro día a día, habiéndose convertido, actualmente, en una herramienta clave a la hora de entender la transformación empresarial y laboral. En ese contexto, el segundo Barómetro de IA y Empleabilidad del Futuro, elaborado por Gad3 para Planeta Formación y Universidades, pretende aclarar en qué medida está afectando la situación a las empresas y sus empleados, al mismo tiempo que analiza el uso y el conocimiento real que tiene cada uno sobre la IA.

Para realizar el barómetro, se llevó a cabo una combinación de encuestas online y entrevistas en profundidad a directivos. Para la parte online se utilizó una muestra total de aproximadamente 3.200 estudiantes en España, Francia, Italia y Colombia.

Una edición en torno a empleados y directivos

La primera edición se centró en el sector educativo y en la forma en la que docentes y estudiantes se adaptaban al empleo de la IA. En la segunda, el protagonismo ha pasado al mundo corporativo de los trabajadores españoles y de otros países, viendo cómo perciben, utilizan y se forman en IA quienes desempeñan un papel activo y diario en la transformación productiva.

Los primeros datos del informe dejan clara la complejidad del panorama: pese a que más de la mitad de los trabajadores emplea IA en sus labores diarias, la inmensa mayoría (3 de cada 4) todavía no ha recibido formación sobre ella. Y es que solamente el 16% de las empresas ha impulsado programas de formación, lo que pone de manifiesto un problema en los ritmos de preparación.

Frente a ese panorama surge Nex·ia, un Centro de Formación en Inteligencia Artificial, de Planeta Formación y Universidades que cuenta con la colaboración de Google y Deloitte, y que tiene como objetivo ser un espacio de referencia a la hora de acompañar la transformación de trabajadores y directivos, reforzando la importancia del papel humano frente a los cambios tecnológicos, que ya tienen incidencia directa sobre la empleabilidad presente y futura.

Un cambio en marcha

Algunos de los datos clave que ha arrojado el barómetro es que más del 90% de los profesionales han oído hablar de la IA, pero solamente una de cada cuatro empresas ha implantado licencias. Por la parte de los directivos, la valoración es positiva, considerando la IA como una aliada para la automatización y una herramienta que aumenta la competitividad de la empresa, mientras que los empleados son más escépticos, con numerosas dudas prácticas.

Actualmente, existe un desequilibrio, ya que todos los perfiles coinciden en el potencial de la IA a la hora de automatizar tareas rutinarias y poder mejorar productos y servicios, pero menos del 20% de las empresas impulsan formación específica, al mismo tiempo que la mayoría de los trabajadores teme por el impacto laboral.

Si atendemos al reparto por sectores, el audiovisual y el educativo lideran la adopción de la herramienta, mientras que salud y empresa llevan un ritmo más lento, aunque sigue destacando la falta de formación, el desconocimiento y la regulación de grandes obstáculos.

En ese contexto, todavía queda camino que recorrer y retos, ya que solamente un 16% de empresas promueve la formación en IA. La mayoría de profesionales la demanda, pero no acceden a ella, por lo que las alianzas empresa-formación tienen un papel clave, destacando las iniciativas concretas llevadas a cabo por Planeta Formación y Universidades, Google o Deloitte.

Conclusiones clave del Barómetro

Con el barómetro queda claro que la IA no es una herramienta desconocida: más del 90% de los encuestados, en España, Colombia, Italia y Francia, han oído hablar de ella, por lo que existe un conocimiento casi universal de la tecnología en los cuatro países, con porcentajes que superan el 92% en todos los casos. Por su parte, España se sitúa como el país con menor grado de inversión, ya que solo una de cada cuatro compañías ha adquirido licencias de IA.

La opinión más compartida es que la IA es una aliada a la hora de automatizar tareas rutinarias. Se trata de la percepción más extendida en todos los países y perfiles analizados. Los directivos insisten en el potencial de la IA para automatizar y optimizar procesos, mejorando la calidad de productos y servicios.

En contra del establecimiento de la herramienta se sitúa la falta de conocimientos y habilidades en las empresas, siendo el principal motivo en los cuatro países. En ese sentido, la formación en IA es escasa (solo el 24% de quienes la implementan la pagan las empresas en España) y un 44% de los encuestados que no tienen formación desean recibirla. Además, los profesionales que aún no han recibido formación prefieren la autoformación en todos los países, salvo en Francia.

Es cierto que la IA transforma el rol profesional, ya que mejora las condiciones de trabajo y reduce las tareas administrativas, por lo que la mayoría de los directivos coinciden en el gran impacto que tendrá la herramienta a la hora de transformar y automatizar el trabajo, permitiendo que los profesionales se centren en tareas de mayor valor, pero, actualmente, existe un claro desequilibrio relacionado con la formación.