Vivir en un ambiente obesogénico: cómo los factores socioeconómicos favorecen el aumento de peso

Las largas jornadas laborales, muchas de ellas en puestos de trabajo sedentarios, los bajos ingresos, la falta de conciliación familiar, los disruptores endocrinos, las alteraciones en la microbiota, el estrés o los factores emocionales. Son algunas de las variables socioeconómicas que actualmente están favoreciendo un entorno obesogénico, llevando a buena parte de la población a un importante aumento de peso, y así lo ratifica el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que concluye que una de cada ocho personas en el mundo ya tiene obesidad, una condición cuya prevalencia se ha duplicado en adultos y cuadruplicado en adolescentes en los últimos 35 años.

Abordar la obesidad es uno de los grandes retos de la Medicina de Familia y Comunitaria, por lo que profesionales españoles de la especialidad han participado este año en la elaboración de una guía de prevención combinando rigor científico, visión práctica y compromiso social, reuniendo en ella las últimas evidencias científicas y actualizaciones en investigación antropométrica y farmacológica. Entre los sanitarios que firman «El ABCD de la obesidad», publicado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) hace escasas semanas, figura la doctora Isabel Barreiro, médica en el centro de salud de Sárdoma, en Vigo, quien analiza en detalle la importancia del abordaje de la obesidad desde una perspectiva integral.

«La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) ya había publicado una guía en catalán y lo que hemos hecho ahora es, un grupo de profesionales muy variado, aportar nuestros distintos puntos de vista sobre la obesidad y ampliar la publicación. La obesidad es un problema de salud pública tremendo y que cada vez va en aumento, por lo que lo que se pretende con esta guía es abordarla al margen de los fármacos que en la actualidad están en boga. Abordar la obesidad no es dar fármacos, porque la obesidad tiene un componente socioeconómico importantísimo que no se puede ignorar, hay que tener en cuenta esos factores sociales y también que en la sociedad actual existe un ambiente obesogénico», comenta la doctora Barreiro.

Abordar la obesidad no es dar fármacos, porque la obesidad tiene un componente socioeconómico importantísimo

A la hora de explicar en qué consiste vivir en un entorno que encaje con dicha definición, esta médica viguesa expone que implica la suma de diversos factores que influyen directamente en los hábitos de vida de la población apuntando, a modo de ejemplo, a las prolongadas jornadas laborales y la precariedad, así como a la falta de políticas adecuadas para garantizar la conciliación familiar, los disruptores endocrinos, «esas sustancias químicas que están en el ambiente y que también producen obesidad», destaca, o los ritmos circadianos, indicando Isabel Barreiro que «se sabe que las personas que trabajan de noche, por ejemplo, presentan un mayor riesgo de sufrir determinadas enfermedades, también obesidad».

La salud mental es otro condicionante clave en el desarrollo de obesidad, de hecho, para esta facultativa de Atención Primaria «a nivel emocional se lleva la medalla de oro». En este sentido, Barreiro menciona que, «en general, todas las enfermedades tienen una relación importantísima con los factores emocionales, pero obesidad y emoción es algo que está muy ligado, incluso creo que es origen y consecuencia: muchas personas satisfacen su emoción recurriendo a la comida sin tener hambre, lo que favorece el aumento de peso, luego se sienten culpables, porque además vivimos en una sociedad en la que culturalmente está mal visto ganar peso, y eso provoca que coman más, entrando en un bucle muy difícil de romper».

Concienciar a la población

La tendencia al alza de la obesidad entre la población es también extrapolable a las áreas sanitarias gallegas, según la doctora Isabel Barreiro, quien asegura que «lo vemos en nuestras consultas tanto en población infantil como adulta, también entre la gente mayor».

Para esta facultativa viguesa, el principal cambio pasa por una reformulación colectiva «a nivel gubernamental y también social, porque el ambiente obesogénico es probablemente el mayor condicionante en estas cifras, que son una barbaridad». Y si bien Isabel Barreiro también cree que a nivel individual es «muy difícil» impulsar un cambio que logre revertir esta tendencia, sí aporta una serie de pautas sencillas que las personas pueden incorporar a su estilo de vida para frenar el sobrepeso. Así, en su primera recomendación, esta facultativa del área sanitaria de Vigo es contundente: «En mi opinión, el azúcar es lo primero que tendríamos que eliminar», afirma la doctora , añadiendo que «no somos conscientes de las cantidades de azúcar que estamos consumiendo, porque no solo es echarle un poquito al café, es que está presente en el yogur, en el tomate frito, en el jamón de oferta, etc. La última recomendación de la OMS es consumir no más de 25 gramos al día por persona, solo un refresco ya tiene 33. Hay que leer las etiquetas de lo que comemos».

No somos conscientes de las cantidades de azúcar que estamos consumiendo

El ejercicio físico es otra de las claves a la hora de prevenir el sobrepeso y la obesidad y, a este respecto, esta médica de Atención Primaria comenta que «es básico, pero es que tiene que ser un ejercicio de fuerza, no vale ir a dar un paseo y estar una hora andando, tiene que ser ejercicio físico de fuerza», incide. Por otra parte, para Isabel Barreiro también es fundamental «la eliminación de los disruptores endocrinos, que los encontramos en sartenes, en cosméticos e incluso en la ropa. Por eso insisto en la lectura de las etiquetas, porque hay que retirarlos y están muy presentes. También es muy importante dormir las horas suficientes, el descanso es fundamental, y tener en cuenta que el estrés ya en sí mismo es obesogénico».

En relación con «El ABCD de la obesidad», Barreiro destaca que, además de las cuestiones comentadas, también se hace referencia a la medición, apuntando que «la basada en el índice de masa corporal se nos queda ya un poco obsoleta, puesto que en un deportista, por ejemplo, puede salir elevadísima y esto se debe a que el músculo pesa más. En la guía analizamos otros parámetros a tener en cuenta como el perímetro de la cintura o el índice cintura-altura». Por último, la doctora viguesa concluye señalando que «la población tiene que tomar conciencia sobre que la obesidad no es un problema estético, sino que hay que poner el foco en lo que ocurre en el interior, en el metabolismo».