Buenas noticias para miles de trabajadores: este es el nuevo permiso retribuido de dos semanas que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2026
Esta ayuda se dirige a los padres y madres de niños nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024
Comienza la cuenta atrás para la puesta en marcha de uno de los cambios laborales más importantes aprobados recientemente en España, del que se van a beneficiar miles de familias. Será el 1 de enero de 2026 cuando empiece a aplicarse el nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos de hasta ocho años, una medida que beneficiará de manera especial a quienes hayan sido padres —por nacimiento o adopción— a partir del 2 de agosto de 2024.
Se trata de la primera vez que este permiso se reconoce como un derecho independiente, compatible con otros periodos de descanso por nacimiento y cuidado. Con el fin de facilitar el acceso a esta nueva prestación, la Seguridad Social ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a los más de 365.000 potenciales beneficiarios que podrían solicitarlo.
Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno central el verano pasado, que amplió el permiso por nacimiento hasta las 17 semanas, sumó dos semanas adicionales por cada hijo en caso de partos múltiples o adopciones, y permitió que parte del permiso pueda disfrutarse más allá del primer año de vida del menor, flexibilizando así la conciliación familiar.
¿Quién puede solicitarlo?
Las dos nuevas semanas de permiso parental retribuido son un derecho individual que incorpora varias novedades clave:
- Dos semanas adicionales por progenitor, que se suman al resto de permisos ya existentes por nacimiento o cuidado.
- Retribución del 100% de la base reguladora, lo que garantiza que el trabajador no vea reducidos sus ingresos durante este periodo.
- Uso flexible hasta los 8 años del menor, permitiendo ajustar el disfrute del permiso según las necesidades familiares en cada momento.
Podrán solicitarlo todas aquellas personas con una relación laboral activa:
- Trabajadores asalariados.
- Autónomos.
- Empleados públicos.
- Cualquier otra persona con vínculo laboral vigente.
Un trámite 100% digital
La solicitud de estas dos semanas adicionales se realizará exclusivamente por vía telemática, a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social. Podrá formalizarse con un máximo de 15 días de antelación, siempre y cuando la empresa haya remitido previamente el certificado obligatorio que recoge las fechas exactas de inicio y fin del permiso.
Es decir, en primer lugar el trabajador tendrá que pedir a la empresa que envíe ese certificado a la Seguridad Social. Cuando ya conste en el sistema, podrás solicitar él mismo estas dos semanas de manera online evitando cualquier desplazamiento.
En el caso de los autónomos, el permiso se solicitará directamente a la Seguridad Social indicando el periodo de disfrute.
Con esta medida, el Ejecutivo busca avanzar en la conciliación y equiparar la normativa española a las recomendaciones europeas, ofreciendo a las familias un margen adicional para atender los cuidados durante los primeros años de vida de los hijos e hijas.
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
- Lunes negro en carretera: dos muertos en sendos accidentes de tráfico en Huesca
- Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro
- La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
- Una de las pistas de esquí más difíciles de España está en Aragón: una leyenda para los esquiadores con sus 40 grados de inclinación