El doctor Abellán se pronuncia sobre la huelga de médicos: "Las medidas del gobierno perpetúan un sistema que no beneficia a nadie"

La sanidad pública española está en huelga. Desde este martes y durante cuatro jornadas, médicos y sanitarios de todo el país pararán para evidenciar su rechazo al borrador del Estatuto Marco, que regula sus condiciones laborales, presentado por el Ministerio de Sanidad y en medio de una tensión asistencial por la epidemia de gripe que ha acentuado la ya de por sí saturación de los centros de salud y urgencias de los hospitales.

Una protesta que en comunidades como Aragón tendrá una doble reivindicación, ya que los sindicatos médicos también reclaman a la DGA mejoras laborales y retributivas.

El doctor Abellán, una de las caras más reconocidas y afamadas en redes sociales por su papel también como divulgador médico y de salud, ya compartido un vídeo explicando las razones de la profesión para ir a la huelga: "Queremos trabajar con la mejor salud para nosotros y para nuestros pacientes, para ti".

Las razones del doctor Abellán para ir a la huelga

"A pesar de los mensajes del gobierno, las medidas que plantea imponer a los médicos que trabajamos en la sanidad pública no mejoran nuestras condiciones laborales, sino que perpetúan un sistema que no nos beneficia a nosotros ni a ti como paciente", comienza explicando José Abellán.

A continuación, esgrime tres razones que le llevan a apoyar la huelga de médicos esta semana. En primer lugar, dice, porque fija una jornada laboral de hasta 45 horas semanales de media en cómputo cuatrimestral. "¿Qué quiere decir eso?", se pregunta de forma retórica, "significa que permite que una semana trabajemos 60 o 70 horas siempre que la media del cuatrimestre salga inferior a 45 horas. Esto no es una exageración", advierte.

En este sentido, argumenta que es habitual encadenar días y noches de guardia con "jornadas sin descanso", algo que pone en riesgo "de nuestra salud y luego en la vuestra" porque, dice, "no es lo mismo intervenir un corazón estando fresco que llevando 24 horas de guardia ese día o 50 o 60 horas encima esa semana", cierra.

Un segundo motivo del doctor Abellán para secundar la huelga es que el borrador del Estatuto Marco continúa contemplando las guardias como obligatorias y sin computar para la jubilación "sin un claro descanso posterior y cuya retribución es y podrá ser inferior a la hora ordinaria".

Finalmente, el médico esgrime un argumento de conciliación familiar. "El Estatuto plantea que los médicos pueden ser movilizados obligatoriamente a otros centros sin criterios claros, sin límite definido y sin una compensación adecuada, lo que atenta contra la planificación familiar y profesional y deteriora la calidad asistencial", arguye.