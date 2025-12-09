Un 74% de médicos españoles dicen que la burocracia les roba tiempo con sus pacientes: "Nos engulle el papeleo"

El 55% de los médicos españoles quieren más tiempo para sus pacientes. Y un 74% se sienten atrapados por la burocracia: se quejan de que el papeleo clínico afecta a la calidad de la atención a los pacientes que acuden a sus consultas. Algo que también lamentan los propios usuarios: al 85% les gustaría que sus facultativos les dedicaran más atención. "No es nada ajeno a la realidad que vivimos. Venimos hablándolo desde hace mucho tiempo. Muchos días, me veo engullido por el papeleo", expresa Carlos Durán, responsable del grupo de trabajo de salud digital de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Los datos anteriores proceden de una encuesta realizada entre más de 1.000 profesionales sanitarios y 5.000 pacientes de España, Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia. El estudio, titulado 'Time to Care Report 2025', refleja que los médicos apuntan a la carga administrativa como su principal fuente de frustración. Con datos del sondeo, uno de cada cuatro profesionales dedica al menos dos horas diarias a la documentación, una cifra aún mayor en Suecia y el Reino Unido.

Catalunya es una de las autonomías que ya ha introducido en los CAP la figura del administrativo para librar de burocracia a médicos y enfermeras

Los pacientes también sienten el impacto: casi la mitad afirma que los médicos se distraen con las pantallas y uno de cada cinco refiere que su médico pasa la mayor parte de la visita mirando la pantalla y escribiendo.

Síntomas de 'burnout'

Si se habla de España, el escenario no mejora. Como se ha dicho, un 74% de los médicos españoles encuestados opinan que la documentación clínica afecta a la calidad de la interacción con sus pacientes, superando en 17 puntos porcentuales al promedio europeo. Además, un 38% ha experimentado síntomas asociados al síndrome de 'burnout', que relacionan con la sobrecarga administrativa.

"La burocracia constituye uno de los principales problemas de la medicina de familia en España y es un factor decisivo en la sobrecarga laboral que empuja a muchos profesionales a alejarse de esta especialidad", sostiene Jaime Bona, coordinador del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial y Salud Digital de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

"Hay un desgaste emocional creciente, derivado de ver cómo el tiempo que debería dedicarse a 'hacer medicina' se consume en trámites" Jaime Bona — Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

Cada día, explica, deben invertir tiempo en cumplimentar formularios, solicitar renovaciones de visados para recetas hospitalarias sin cambios previstos, emitir justificantes de asistencia, gestionar bajas laborales por procesos leves que no requieren intervención médica y atender otros trámites no clínicos.

El resultado es claro: menos tiempo para la atención directa, menos minutos para escuchar y acompañar a los pacientes, menos espacio para la prevención, la educación sanitaria y el abordaje integral. "Y, además, un desgaste emocional creciente, derivado de la sensación de trabajar a contracorriente y de ver cómo el tiempo que debería dedicarse a 'hacer medicina' se consume en trámites que no siempre tienen sentido", indica el médico.

Diferencias autonómicas

Las medidas para reducir la carga burocrática en la medicina de familia llevan años sobre la mesa, aunque su implantación sigue siendo desigual entre comunidades autónomas, explican los facultativos. Entre dichas medidas figuran, por ejemplo, la creación de la figura del administrativo en salud, destinada a liberar a los médicos de tareas burocráticas que no requieren su intervención. Este profesional ya existe en comunidades como Catalunya, donde el plan de reforma de la atención primaria, iniciado en 27 CAP, incluye herramientas de inteligencia artificial y un mayor peso de los administrativos para "desburocratizar" el trabajo de médicos y enfermeras.

Al 85% de usuarios les gustaría que sus facultativos les prestaran más atención en consulta

En comunidades donde eso aún no ha pasado, los médicos urgen a crear esa figura "con los perfiles y los permisos oportunos", pide María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial. Ella también se queja del tiempo que debe emplear en ese tipo de papeleo. "Soy radióloga y, todas las mañanas, más de la mitad del tiempo lo dedico a hacer tareas burocráticas, solicitudes o papeleos, cosas que no aportan valor", señala.

"En atención primaria, desde mucho antes de la pandemia, uno de los aspectos que siempre se han demandado ha sido la desburocratización de las consultas. Los pacientes no tienen la percepción de estar en un entorno donde puedan hablar con su médico sosegadamente. Todo son prisas y más prisas", añade Moya.

La demanda de la auto-baja

Desde la SEMG, Carlos Durán coincide: "Somos muchos los médicos a los que nos gustaría tener más tiempo para nuestros pacientes. Además, la historia clínica sabemos que es un cúmulo de datos desestructurados. A veces, es una labor de detectives el poder encontrar algún dato relevante para poder atender al paciente del día".

Una mujer en una consulta médica en un hospital. / El Correo

El portavoz de la semFYC señala que la autojustificación responsable de las ausencias breves aliviaría la carga asistencial. "La auto-baja no es solo una herramienta para gestionar tiempos. Su impacto sobre la carga asistencial es directo. Cada año se generan miles de 'consultas forzadas', en las que el paciente acude únicamente para obtener un justificante laboral pese a saber que padece un proceso leve -como un catarro o una gripe- que solo requiere reposo y vigilancia", señala Jaime Bona. Esta iniciativa ya funciona con éxito en países como Reino Unido, Portugal o Suecia, finaliza.